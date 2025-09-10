पुणे

Pune News : पुण्यातील खड्ड्यांची समस्या कायम, 'पीएमसी रोड मित्र' ॲपवर १२७४ तक्रारी

PMC Update : पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत PMC च्या 'रोड मित्र' ॲपवर १,२७४ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील १,१८९ खड्डे बुजवले गेले आहेत, पण अजूनही अनेक भागात खड्ड्यांचे साम्राज्य कायम आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे शहरातील खड्ड्यांची माहिती नागरिकांकडून माहिती मिळावी आणि प्रशासनाकडून त्वरित त्याची दखल घेऊन कार्यवाही व्हावी यासाठी महापालिकेने ‘पीएमसी रोड मित्र’ ॲपवर सुरु केले आहे. गेल्या महिन्याभरात या ॲपवर १ हजार २७४ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, यापैकी १ हजार १८९ खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. मात्र, शहराच्या अनेक भागात खड्डे असून, तेथील रस्ते चांगले कधी होणार असा प्रश्‍न उपस्थित राहात आहे.

