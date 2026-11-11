Pune Fire: फटाक्याने लागलेल्या आगीत गुरुवार पेठेतील जुना वाडा जळून खाक; कोथरूडमध्ये धावत्या कारने घेतला पेट

Pune fire incidents: पुण्यात मंगळवारी रात्री आगीच्या दोन वेगवेगळ्या घटना घडल्या. गुरुवार पेठेतील पंचहौद परिसरातील जुन्या भंडारी वाड्याला आग लागून मोठे नुकसान झाले, तर कोथरूडमधील डीपी रोडवर धावत्या Hyundai i20 कारने अचानक पेट घेतला. दोन्ही घटनांमध्ये सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही..गुरुवार पेठेतील पंचहौदजवळ असलेल्या जुन्या भंडारी वाड्याला मंगळवारी रात्री सुमारे 10.38 वाजता आग लागली. सर्वे क्रमांक 809 येथील हा दोन मजली वाडा रिकामा होता. जळता फटाका वाड्यात पडल्याने आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केला आहे..Mumbai Fire: मुंबईत फटाक्यांच्या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू.घटनेची माहिती मिळताच पुणे अग्निशमन दलाच्या मुख्य केंद्रातून अग्निशमन वाहन घटनास्थळी रवाना झाले. वाड्याच्या वरच्या मजल्यावर आग लागल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. सुरुवातीला परिसरातील नागरिकांकडून इमारतीत कोणी अडकले नसल्याची खात्री करण्यात आली..मात्र, वाड्याची अवस्था अत्यंत जीर्ण असल्याने इमारत कोसळण्याचा धोका होता. त्यामुळे अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी थेट वाड्यात प्रवेश न करता शेजारच्या वाड्यातून शिडीच्या साहाय्याने पाण्याचा मारा केला. सुमारे अर्ध्या तासात आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. आगीचा शेजारील इमारतींना फटका बसू नये, याचीही काळजी घेण्यात आली. या घटनेत वाड्याचे मोठे नुकसान झाले..Nagpur Fire Incidents: दुचाकीच्या शोरूमला भीषण आग ;२५ वाहने जळून खाक ; देवनगर येथील थरार; फटाक्यांनी केला घात.दुसरी घटना कोथरूडमधील डीपी रोडवर मंगळवारी रात्री घडली. रस्त्यावरून जात असलेल्या Hyundai i20 कारमधून अचानक धूर येऊ लागला. हे लक्षात येताच कारमधील प्रवाशांनी तातडीने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही वेळातच कारने पेट घेतला.घटनेची माहिती मिळताच पुणे अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने आग विझवण्याचे काम सुरू केले आणि काही वेळातच आगीवर नियंत्रण मिळवले. प्रवाशांनी वेळीच कारमधून बाहेर पडल्याने मोठा अपघात टळला. या आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.