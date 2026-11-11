पुणे

Pune Fire: फटाक्याने लागलेल्या आगीत गुरुवार पेठेतील जुना वाडा जळून खाक; कोथरूडमध्ये धावत्या कारने घेतला पेट

Pune firecracker accident: मंगळवारी रात्री आगीच्या दोन घटना; भंडारी वाड्याचे मोठे नुकसान, कोथरूडमध्ये कारमधील प्रवाशांनी वेळीच बाहेर पडल्याने जीवितहानी टळली
Pune Fire Accidents on 10th November

Pune Fire Accidents

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune fire incidents: पुण्यात मंगळवारी रात्री आगीच्या दोन वेगवेगळ्या घटना घडल्या. गुरुवार पेठेतील पंचहौद परिसरातील जुन्या भंडारी वाड्याला आग लागून मोठे नुकसान झाले, तर कोथरूडमधील डीपी रोडवर धावत्या Hyundai i20 कारने अचानक पेट घेतला. दोन्ही घटनांमध्ये सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही.

Loading content, please wait...
pune
Accident fire
local Pune news