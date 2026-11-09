Pune Fire Incidents: पुण्यात दिवाळीच्या आतषबाजीचा भडका; आगीच्या २४ घटना, पिंपरी-चिंचवडमध्ये ५० ठिकाणी आगीच्या घटना

पुणे : लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शहर आणि परिसरात झालेल्या आतषबाजीमुळे विविध ठिकाणी आग लागण्याच्या २४ घटना घडल्या. आगीची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने या घटनांमध्ये कोणीही जखमी झाले नाही..सदाशिव पेठेतील नागनाथ पार परिसरातील एका सदनिकेच्या गॅलरीत फटाक्यामुळे आग लागली. वडगाव बुद्रुक येथे झाडाला, तर कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील गोकुळनगर परिसरात घराच्या छतावर साचलेल्या कचऱ्याला आग लागली. सातारा रस्त्यावरील सिटी प्राइडसमोरील कचऱ्याने पेट घेतला. कोंढव्यातील कडनगर परिसरातील जुन्या इमारतीच्या तळमजल्यावरील साहित्याने पेट घेतला. धायरीतील डीएसके विश्व परिसरातील मैदानातील गवताला आग लागली. .शिवाजीनगरमधील शिरोळे रस्ता परिसरात झाडावर फटाक्याची ठिणगी पडल्याने आग लागली. भवानी पेठेतील हरकानगर परिसरात कचऱ्याने पेट घेतला. येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाजवळील मोकळ्या जागेतील साहित्यानेही पेट घेतला. फुरसुंगी येथील गोदामाला रात्री आठच्या सुमारास आग लागली. सिंहगड रस्त्यावरील गोयल गंगा सोसायटी आणि कोथरूडमधील कृष्णा रुग्णालयाजवळील सोसायटीच्या गॅलरीत फटाक्यांमुळे आग लागली..नाना पेठ, भवानी पेठ, शुक्रवार पेठेतील शिंदे आळी आणि गंज पेठेतील मीठगंज पोलिस चौकीजवळील घरातही आगीच्या घटना घडल्या. सातारा रस्त्यावरील सोनवणे औद्योगिक वसाहतीतील फलक (फ्लेक्स) छपाईच्या दुकानाला आग लागली. पाषाणमधील सोमेश्वरवाडीतील मैदानातील गवताला तसेच वारजे भागातील एका घरालाही आग लागली..पिंपरीत एका दिवसात आगीच्या ५० घटनापिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत रविवारी रात्री सुमारे सव्वाअकरा वाजेपर्यंत आगीच्या ५० घटना घडल्या. थेरगावमधील कैलासनगर येथे मोबाइल टॉवरला आग लागली. महापालिकेच्या अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी तत्काळ धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.