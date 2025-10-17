पुणे

PMC News : महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांचा जीव संकटात

Firefighters' Safety at Risk: The Uniform and Suit Delay : पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलातील नव्या १६७ जवानांना दीड वर्षांपासून गणवेश आणि फायर सूट न मिळाल्याने त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Pune Firemen are battling blazes without Fire Suit and uniform for 1.5 years, exposing PMC Negligence.

पुणे : पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात दीड वर्षापूर्वी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे. हे जवान आग विजविण्यासाठी जात आहेत. पण त्यांना अग्निशामक विभागाकडून अद्याप फायर सूट, गणवेश मिळालेला नाही त्यामुळे त्यांच्याच जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. आज विजवताना काही कर्मचारी भाजल्याची घटनाही घडल्या आहेत.त्यामुळे आता तरी प्रशासनाचे डोळे उघडणार का ? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

