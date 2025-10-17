PMC News : महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांचा जीव संकटात

पुणे : पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात दीड वर्षापूर्वी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे. हे जवान आग विजविण्यासाठी जात आहेत. पण त्यांना अग्निशामक विभागाकडून अद्याप फायर सूट, गणवेश मिळालेला नाही त्यामुळे त्यांच्याच जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. आज विजवताना काही कर्मचारी भाजल्याची घटनाही घडल्या आहेत.त्यामुळे आता तरी प्रशासनाचे डोळे उघडणार का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात २३ उपकेंद्रे असून २०२४ मध्ये १६७ जणांची भरती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना गणवेश आणि फायर सूट देणे आवश्यक होते. पण दीड वर्ष झाले असूनही महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातून समोर आणले आहे..शहरात रोज विविध ठिकाणी आगी लागतात. त्यावेळी हे कर्मचारी तेथे पोचून आग आटोक्यात आणतात. पण या कर्मचाऱ्यांना फायर सूट न देणे म्हणजेच त्यांच्या जिवाशी खेळ आहे. फायरमनचे काम जोखमीचे असताना महापालिकेने त्यांच्याबाबत संवेदनशीलता दाखवली आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेत हा विषय अडकवून ठेवणे अयोग्य आहे, दिवाळीमध्ये अनेक ठिकाणी आगी लागतात अशा वेळी फायर सूट नसणे हे खूप धक्कादायक आहे असे कायदेतज्ज्ञ अँड. असीम सरोदे यांनी सांगितले..Ajit Pawar News: ‘नुसतं मंत्रालयात बसून काही समजत नाही’ | Pune, Tanpura Bridge, PMC | Sakal News .मनीष देशपांडे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट यांनाही याबाबत लेखी पत्र दिले आहे.याबाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही..उंड्रीत जवान भाजलेउंड्री परिसरात काही दिवसांपूर्वी घरात गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाल्याची दुर्घटना घडली. यामध्ये फायरमन विश्वजीत वाघ आणि पृथ्वीराज खेडकर या दोघांकडे फायर सूट नसल्याने ते भाजले होते. अशा घटना वारंवार घडत आहेत हे देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे अँड. श्रीया आवले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.