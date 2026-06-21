पुणे

Pune Rain : पुण्यात पूर्वमोसमी पावसाची जोरदार हजेरी; उकाड्यातून दिलासा, पण वाहतूक कोंडी, अपघात, वीज खंडित झाल्याने पुणेकर हैराण

पूर्वमोसमी पावसाने पुणेकरांना उकाड्यातून दिलासा; मात्र पहिल्याच सरींनी रस्ते जलमय, वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वीजपुरवठा खंडित होऊन महापालिकेच्या पावसाळापूर्व तयारीची पोलखोल
पुण्यात हलक्या पावसाची शक्यता
Pune Weather Updatesakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : १ जूनपासून हुलकावणी देणाऱ्या पूर्वमोसमी पावसाने अखेर रविवारी (ता. २१) पुण्यात जोरदार हजेरी लावली. तीन वाजताच्या सुमारास मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह शहरात जोरदार सरी कोसळल्या. या पावसामुळे काही काळ वातावरणात गारवा निर्माण झाला, परिणामी गेले अनेक दिवस वाढत्या तापमानामुळे आणि उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र त्यासोबतच वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना घडल्याने नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली.

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