पुणे

नालेसफाई त्वरित पूर्ण करा

Published on

पिंपरी, ता. १८ ः आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी नालेसफाईची कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यावर भर द्या. नालेसफाई कामांमध्ये कोणताही हलगर्जीपणा होऊ नये, संवेदनशील भागांमध्ये विशेष लक्ष द्या. नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही करा, असे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी घेतली. त्यात विविध कामांचा आढावा, नागरिकांशी संबंधित मूलभूत समस्या, पावसाळ्यापूर्व तयारी, विविध विभागांमधील समन्वयाबाबत चर्चा झाली. त्यात आयुक्त सूर्यवंशी बोलत होते. अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, सहआयुक्त मनोज लोणकर आदी उपस्थित होते. नाल्यांच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करणारी नाल्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवून पाण्याचा नैसर्गिक निचरा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या.

आयुक्तांच्या बैठकीतील चर्चा
- पाणीचोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना
- विविध भागांतील पाणी समस्यांचे निराकरण
- कामगार कट्ट्यांचे नियोजन
- संभाव्य पूर व्यवस्थापन
- उद्यानांची देखभाल
- रस्ता दुभाजकांमधील वृक्षांचे संवर्धन
- रस्ता रुंदीकरण कामांचा आढावा
