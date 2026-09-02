‘शेवंती’ रुसल्याने उत्पादक संकटात

माळशिरस, ता. २ : मागील महिनाभरापासून पावसाने पाठ फिरवल्याने पुणे बाजारपेठेत शेवंतीची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. बाजारभावात घसरण झाल्याने शेवंती प्रतिकिलो सुमारे १० ते २० रुपयांनी विकली जात आहे. यातून तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च निघणेही कठीण झाल्याने जिल्ह्यातील फूल उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
पाऊस नसल्याने फुले खराब होण्याचे प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे बाजारात फुलांची आवक वाढली आहे. श्रावण महिन्यात पांढऱ्या ‘भाग्यश्री’ फुलांना मोठी मागणी असते. हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी उन्हाळ्यात नियोजन केले होते. दरवर्षी पावसामुळे आवक मर्यादित राहून भाव टिकून राहतात, मात्र यंदा पावसाअभावी आवक वाढल्याने फुले विक्रीविना शिल्लक राहत आहेत. हलक्या दर्जाच्या फुलांना तर उठावच नाही. ही स्थिती पाहता यंदाचा गणपती हंगाम वाया जाण्याची भीती फुल उत्पादकांना वाटत आहे.
मागील वर्षीचा बाजारभाव विचारात घेऊन यंदा ३०००० भाग्यश्री रोपांची लागवड केली होती. लागवडीपासूनचा खर्च विचारात घेता दोन लाखापर्यंत खर्च झाला असून सध्या असलेले हे बाजारभाव पाहता उत्पादन खर्च देखील निघणे अवघड झाले आहे. सद्यःस्थितीत अशा बाजारात फुले विक्रीसाठी घेऊन जाणे देखील परवडत नाहीत.
- शरद गायकवाड, शेवंती फूल उत्पादक
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