Flower Market: पाडव्याच्या मुहूर्तावर फुलांना मोठी मागणी;झेंडूची २१ हजार किलोंहून अधिक आवक; चांगल्या प्रतीच्या फुलांना भाव

मार्केट यार्ड : दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनानंतर आता पाडव्याच्या मुहूर्तावर फुलांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. घरगुती पूजाविधी, मंदिरांची सजावट आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांसाठी फुलांची खरेदी वाढल्याने गुलटेकडी मार्केट यार्डातील फूलबाजारात सोमवारी (ता. ९) मोठी उलाढाल झाली. झेंडू, शेवंती, गुलछडी, अस्टर यांसह सजावटीच्या फुलांना विशेष मागणी होती. बाजारात झेंडूची तब्बल २१ हजार ३६० किलो आवक झाली. चांगल्या प्रतीच्या फुलांना समाधानकारक भाव मिळाल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. पाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर आणि उपनगरांतील किरकोळ विक्रेते, फूलविक्रेते तसेच सजावट व्यावसायिकांनी सकाळपासूनच खरेदीसाठी गर्दी केली होती..पुणे, सातारा, सोलापूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात फुले विक्रीसाठी पाठविली होती. सणासुदीत चांगला भाव मिळण्याच्या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी फुलांची तोडणी राखून ठेवली होती. मात्र, यंदा पावसाने ओढ दिल्याने फुलांची लागवड, उत्पादन आणि प्रतवारीवर परिणाम झाला. त्यामुळे बाजारात उत्तम प्रतीच्या फुलांना अधिक मागणी राहिली. पाडव्यानिमित्त घरे, व्यावसायिक आस्थापना आणि मंदिरांच्या सजावटीसाठी झेंडू, शेवंतीसह शोभेच्या फुलांची खरेदी वाढल्याची माहिती पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फूलबाजाराचे प्रमुख संतोष कुंभारकर यांनी दिली..शहरातील किरकोळ फूलबाजारांतही खरेदीचा उत्साह दिसून आला. महात्मा फुले मंडई, शनिपार आणि हुतात्मा बाबू गेणू चौक परिसरात फुले, हार आणि सजावटीच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी झाली होती. धार्मिक कार्यक्रम आणि मंदिरांतील पुष्पसजावटीमुळे शोभेच्या फुलांना चांगली मागणी राहिली..मार्केट यार्डातील फूलबाजारात सोमवारी झेंडूची २१ हजार ३६० किलो, तर तुळजापुरी झेंडूची एक हजार ८२१ किलो आवक नोंदविण्यात आली. त्याचसोबत गुलछडीची दोन हजार ६४० किलो, पांढऱ्या शेवंतीची पाच हजार २३९ किलो आणि पिवळ्या शेवंतीची एक हजार २५० किलो आवक झाली. गुलाबाच्या एक हजार ६२३ गड्ड्यांची आवक नोंदविण्यात आली. भाऊबीजेपर्यंत फुलांची मागणी कायम राहील.- संतोष कुंभारकर, फूलबाजार प्रमुख, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे घाऊक बाजारातील फुलांचे भावफुलांचा प्रकार\tदर (रुपये)मोगरा\t६०० ते ७००कागडा\t५०० ते ७००जुई\t ६०० ते ८००गुलछडी\t ८० ते १२०झेंडू\t ६० ते १२०पांढरी शेवंती\t६० ते १२०पिवळी शेवंती\t८० ते १२०गुलाब (गड्डी)\t२० ते ५०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.