Pune News: सुमारे २५ हजार एकरांवर जिल्ह्यात चारा लागवड

पुणे : संभाव्य चाराटंचाईचे संकट निर्माण होण्यापूर्वीच त्यावर मात करण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात २५ हजार एकर क्षेत्रावर चारा लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यासाठी मका आणि कडवळ या चारा पिकांच्या २२० टन बियाण्यांपैकी आतापर्यंत ८० टक्के बियाण्यांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. उर्वरित बियाण्यांचे वितरणही पुढील आठवडाभरात करण्यात येणार आहे. .चारा उत्पादन वाढविण्यासोबतच उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि साठवणूक करण्यासाठी पशुपालकांना शास्त्रीय प्रशिक्षणही दिले जात आहे. महाबीज आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या बियाण्यांचे वितरण तालुका पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखालील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत नोंदणीकृत पशुपालक शेतकऱ्यांना केले जात आहे. चाराटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी आधीपासूनच चारा उत्पादन वाढविण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून चारा साक्षरता प्रशिक्षण अभियान राबविण्यात येत आहे..पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शनचाऱ्याचा अपव्यय टाळून उपलब्ध साधनसामग्रीतून सकस चारा तयार करण्याबाबत पशुवैद्यकीय अधिकारी मार्गदर्शन करीत आहेत. हिरवा चारा उपलब्ध असतानाच त्याचा काही भाग मुरघास स्वरूपात साठविल्यास टंचाईच्या काळातही पशुधनाला पोषक आहार देता येतो. त्यामुळे चारा उत्पादनासोबतच त्याच्या संवर्धनाचे तंत्र पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.