पुणे

Pune: नव्या गाडीचे पेढे वाटले, खाल्ल्यानंतर ७ जणांना विषबाधा; थेट तुकाराम मुंढेंना कळवलं, FDAने घेतले नमुने

Food Poisoning Incident Reported in Pune: पुण्यात नवीन गाडीच्या आनंदात वाटण्यात आलेल्या पेढ्यांमुळे सात जणांना विषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: नवीन मोटार घेतल्यानंतर वाटलेल्या पेढ्यांतून सात जणांना विषबाधा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. हा प्रकार शुक्रवारी सायंकाळी चार वाजता वडगाव शेरीत घडला. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) संबंधित दुकानातून पेढ्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत.

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