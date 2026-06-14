Pune: नव्या गाडीचे पेढे वाटले, खाल्ल्यानंतर ७ जणांना विषबाधा; थेट तुकाराम मुंढेंना कळवलं, FDAने घेतले नमुने

पुणे: नवीन मोटार घेतल्यानंतर वाटलेल्या पेढ्यांतून सात जणांना विषबाधा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. हा प्रकार शुक्रवारी सायंकाळी चार वाजता वडगाव शेरीत घडला. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) संबंधित दुकानातून पेढ्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत..वडगाव शेरीतील गुडविल वृंदावन सोसायटीतील आरुष अजित नवसरे (वय १४) याला विषबाधा झाली असून तो खासगी दवाखान्यात उपचार घेत आहे. तर आणखी एक मुलगा नगर रस्ता येथील सह्याद्री रुग्णालय तर काही रुग्णांना कोरेगाव पार्क येथील बुधराणी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे..याबाबत आरुषच्या नातेवाईक अॅड. अश्विनी शेवाळे यांनी माहिती दिली. शेवाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे पेढे येथील स्थानिक मिठाईच्या दुकानातून विकत घेतले होते. ते सात जणांनी खाल्ले असता त्यांना उलट्या होऊ लागल्या..Gurupushyamrit Yoga Significance : गुरुपुष्यामृत योगातून त्रिवेणी संगमाच्या आध्यात्मिक अर्थाचा उलगडा.यानंतर अॅड. शेवाळे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर तेथे तातडीने 'एफडीए'चे अधिकारी आले व त्यांनी रुग्णांची माहिती घेतली. त्यानुसार पेढ्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहे. याबाबत 'एफडीए'चे (अन्न विभाग) पुणे विभागाचे सहआयुक्त दिगांबर भोगावडे यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.