पुणे : सहा हॉटेलांचे परवाने निलंबित विविध हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन तसेच अन्न सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आल्याने सहा हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचे अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित केले आहेत. .परवाने निलंबित करण्यात आलेल्या अन्न व्यावसायिकांमध्ये औंध येथील वेस्टएंड मॉलमधील वाडेश्वर रेस्टॉरंट, कोंढवा खुर्द येथील ज्योती रेस्टॉरंट, लोहगाव येथील न्यू जायका रेस्टॉरंट, नवी सांगवीतील हॉटेल आमंत्रण, खेड तालुक्यातील संतोषनगर येथील हॉटेल गंधर्व प्युअर व्हेज आणि आळेफाटा येथील हेमंत गार्डन रेस्टॉरंट यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.