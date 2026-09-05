Pune Footpath Tender: पुण्यात फूटपाथ दुरुस्तीसाठी ८८ कोटींची निविदा, खर्चावर आक्षेप

पुणे : शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. त्यातच पादचारी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ८८ कोटी रुपयांची निविदा काढली जात आहे. पण यासाठी केवळ सात दिवसांचाच कालावधी दिला आहे. ठरावीक ठेकेदारांना हे काम मिळावे, यासाठी सगळा घाट घातला असून, ही निविदा रद्द करावी, अशी मागणी आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे करण्यात आली आहे. .या निधीतून जंगली महाराज रस्ता, गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन रस्ता), कर्वे रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता, गणेशखिंड रस्ता, औंध रस्ता, पाषाण-बाणेर रस्ता, औंध आयटीआय रस्ता, पुणे-मुंबई रस्ता, बिबवेवाडी, सहकारनगर, शिवदर्शन, सॅलिसबरी पार्क, हडपसर, मुंढवा, कोंढवा आदी भागांमध्ये पदपथाची कामे करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरण 100 टक्के भरले! धरणातून 1,050 क्युसेक विसर्ग सुरू; कृष्णा-कोयना नदीकाठच्या नागरिकांना खबरदारीचं आवाहन.जुने पदपथ काढून पुन्हा नवीन बांधणे हा अनावश्यक खर्च केला जात आहे. निविदा काढण्यात काही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचा गंभीर आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासह पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे..अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे म्हणाले, ‘‘या कामासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाली असून, या निविदेसंदर्भात मला माहिती नव्हती. त्यामुळे नेमकी ८८ कोटी रुपयांची रक्कम कुठून आली, त्यात कोणती कामे आहेत याचा अहवाल मागविला आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.