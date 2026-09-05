पुणे

Pune Footpath Tender: पुण्यात फूटपाथ दुरुस्तीसाठी ८८ कोटींची निविदा, खर्चावर आक्षेप

Only Seven Days Given for Tender Submission: पुण्यातील विविध भागांतील पदपथ दुरुस्तीसाठी ८८ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात येत असून, निविदेसाठी केवळ सात दिवसांचा कालावधी दिल्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे.
Pune Footpath Tender

Pune Footpath Tender

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. त्यातच पादचारी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ८८ कोटी रुपयांची निविदा काढली जात आहे. पण यासाठी केवळ सात दिवसांचाच कालावधी दिला आहे. ठरावीक ठेकेदारांना हे काम मिळावे, यासाठी सगळा घाट घातला असून, ही निविदा रद्द करावी, अशी मागणी आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

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