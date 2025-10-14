पुणे

Balasaheb Shirole: पुण्याचे माजी महापौर बाळासाहेब शिरोळे यांचे निधन

Pune Mayor Balasaheb Shirole: पुण्याचे माजी महापौर बाळासाहेब शिरोळे-पाटील यांचे वय ९२ मध्ये निधन झाले. त्यांनी १९७४ व १९७९ मध्ये सलग दोन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून येऊन शहराच्या विकासासाठी योगदान दिले.
शिवाजीनगर : मॅाडेल कॅालनी येथील रहिवासी, माजी महापौर बाळासाहेब शिरोळे-पाटील (वय ९२) यांचे मंगळवार (ता.१४) सकाळी खाजगी दवाखान्यात निधन झाले.

