Pune Fraud: जादा परताव्याचे आमिष दाखवून ८८ कोटींची फसवणूक; दुबईहून प्रत्यार्पित आरोपीला अटक

पुणे : जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची तब्बल ८८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी फरार असलेला एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी या कंपनीचा संचालक अविनाश अर्जुन राठोड याला संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथून भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले असून, आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेने त्याला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला दहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात २० एप्रिल २०२३ रोजी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. या प्रकरणात अविनाश अर्जुन राठोड, त्याची पत्नी विशाखा राठोड आणि इतर साथीदारांविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम (एमपीआयडी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तपासात, बाणेर येथील एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी या कंपनीच्या माध्यमातून आरोपींनी गुंतवणूकदारांना जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. त्यानंतर कराराचा भंग करून फिर्यादीचे ८६ लाख ३७ हजार रुपये आणि इतर गुंतवणूकदारांचे मिळून सुमारे ८८ कोटी रुपये अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे..गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अविनाश राठोड व विशाखा राठोड हे फरार झाले होते. ते परदेशात पळून गेल्याने आणि देशाबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन २४ एप्रिल २०२४ रोजी त्यांच्याविरोधात 'लुक आऊट सर्क्युलर' जारी करण्यात आले होते. तसेच विशेष एमपीआयडी न्यायालयाने दोघांविरुद्ध अटक वॉरंट आणि जाहीर नोटीस काढली होती. या प्रकरणात दोषारोपपत्रही न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून, आरोपीचा पासपोर्ट निलंबित करण्यात आला होता..यानंतर चार जून २०२६ रोजी अविनाश राठोड आणि विशाखा राठोड यांच्याविरोधात 'रेड कॉर्नर नोटीस' जारी करण्यात आली. या नोटिशीच्या आधारे यूएई प्रशासनाने अविनाश राठोड याला ताब्यात घेऊन २३ जुलै २०२६ रोजी भारताकडे प्रत्यार्पित केले. मुंबई विमानतळावर त्याला आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेच्या पथकाने ताब्यात घेत अटक केली. न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर त्याला दहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेने या प्रकरणातील उर्वरित फरार आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. परदेशात पळून गेलेल्या सर्व आरोपींना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे भारतात आणण्यासाठी पोलिसांकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.