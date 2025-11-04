Pune News: शंकर महाराज अंगात येतात अन् १४ कोटी रुपयांचां गंडा... पुण्यात काय घडलं? धक्कादायक प्रकार समोर

पुण्यात कोथरुड परिसरातील एका कुटुंबाची शंकर महाराजांच्या नावाने १४ कोटी रूपयांची अफाट फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडित दांपत्याने पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना दिलेल्या तक्रारीत हे प्रकरण सविस्तर मांडले आहे. कौटुंबिक अडचणी दूर होतील, मुलींचे आजार बरे होतील या भूलथापांना बळी पडून हे दांपत्य परदेशातील घर, शेती आणि सोन्यावर कर्ज काढून लुबाडले गेले. पती-पत्नी आणि इतरांनी मिळून ही आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे..दोघे खासगी कंपनीत नोकरीलापीडित कुटुंब हे पती-पत्नी असून, दोघे खासगी कंपनीत नोकरीला आहेत. त्यांच्या दोन्ही मुलींना व्याधी जडल्या आहेत. त्यातील एका मुलीला अलोपेशिया नावाचा रोग असल्याने तिचे केस कमी प्रमाणात येतात. या दांपत्याला भजनाची आवड असल्याने ते अनेक ठिकाणी भजन कार्यक्रमांना जात असत. याच दरम्यान त्यांची ओळख दीपक जनार्दन खडके या व्यक्तीशी झाली..दांपत्याचा विश्वास संपादन केलामुलींच्या आजाराबाबत खडके यांना कळल्यावर त्याने त्यांची ओळख वेदिका कुणाल पंढरपूरकर आणि कुणाल पंढरपूरकर यांच्याशी करून दिली. "वेदिका ही शंकर बाबांची लेक आहे. तिच्या अंगात शंकर बाबा येतात. ते तुमचे सर्व काम करतील, मुलींचे आजार ठीक करतील. तुम्ही निश्चिंत राहा," असे सांगून त्यांनी दांपत्याचा विश्वास संपादन केला..Pune Traffic: चांदणी चौकात महामार्ग ओलांडताना जीवघेणी कसरत; प्रवाशांची गैरसोय : पादचारी मार्गाचे काम त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी .करोडो रुपये उकळलेखडके यांच्या एका दरबारात वेदिका भेटली तेव्हा तिने अंगात शंकर महाराज आल्याचे भासवले. शंकर महाराजांची ऍक्टिंग करून स्वतः शंकर बाबा बोलत असल्याचे दाखवले. "तुमच्याकडे असलेली सर्व रक्कम माझ्याकडे द्या. मुलीचा आजार गंभीर आहे, दोष जास्त आहेत, त्यामुळे बरे होण्यास वेळ लागेल," असे सांगून करोडो रुपये उकळले..घरही विकण्यास भाग पाडलेयावरच न थांबता वेदिकाने पुन्हा शंकर महाराजांचा अभिनय करून "घर विका, शेती विका, पैसे जमा करा," असे आदेश दिले. मुली बऱ्या होतील या अपेक्षेने दांपत्याने परदेशातील घर विकले आणि पैसे वेदिकाला दिले. पुढे तिने सुपारी, नारळ आणि दगड अशा वस्तू घरात ठेवण्यास सांगितल्या. शेवटचा पर्याय म्हणून राहते घरही विकण्यास भाग पाडले..कठोर कारवाई होण्याची शक्यतागेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला हा प्रकार फसवणूक असल्याचे समजताच दांपत्याने पोलिसांकडे धाव घेतली. "खोटी माहिती देऊन अंगात शंकर बाबा येतात असे भासवून विश्वास संपादन करून, खोट्या भूलथापा आणि आश्वासने देऊन मिळकती विकण्यास सांगितले. पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करायला लावले. आमची १३ ते १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केली," अशी तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, आरोपींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे..Pune Bajirao Road Murder: पुण्यात कायद्याचा धाकच संपला? बाजीराव रोडवर दिवसाढवळ्या धारदार शस्त्राने खून, रस्त्यावर रक्तपात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.