Pune Crime : दोन महिन्यांपूर्वीच्या वादाचा रक्तरंजित शेवट; फुरसुंगीत तरुणाची हत्या!

पुणे : फुरसुंगी परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या भांडणाच्या रागातून एका तरुणाचा खून केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे..प्रसाद वीरभद्र देवज्ञे (वय २१, रा. परळी वैजनाथ, जि. बीड) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. किरण भैरू चव्हाण (वय ३२) आणि रोहित भरत गायकवाड (वय १८, दोघे रा. संतोषी माता कॉलनी, काळेपडळ) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. ही घटना ३० डिसेंबर रोजी दुपारी साडेचार ते साडेपाचच्या दरम्यान काळेपडळ येथील संकेत विहार येथील गणपती मंदिराच्या पाठीमागील मोकळ्या मैदानात घडली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रसाद देवज्ञे हा मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करत होता. प्रसाद आणि आरोपी यांच्यात दोन महिन्यांपूर्वी वाद झाला होता. त्याच रागातून प्रसादच्या डोक्यात दगडाने आणि लोखंडी रॉडने मारहाण करून खून केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.