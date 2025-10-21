पुणे

Fursungi Nagar Parishad Election : फुरसुंगी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी महापालिकेचे ३५ कर्मचारी नियुक्त

PMC Staff on Deputation for Council Elections : पुणे महापालिकेतून वगळलेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांच्या नगरपरिषद निवडणुकीसाठी महापालिकेतील ३५ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेतून बाहेर पडून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांची नगर परिषद स्थापन झाली आहे. तेथील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पुढील काही आठवड्यात पार पडण्यासाठी महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत हे कर्मचारी तेथे पूर्णवेळ काम करणार आहेत.

