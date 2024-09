Pune Ganapati Visarjan: स्पीकर बंद ठेवल्याने पुण्यात मंडळांचे ठिय्या आंदोलन! मूर्ती रस्त्यावर ठेवण्याचीही तयारी

Speaker Restrictions Lead to Protest, Police Resolve Tensions with Ganesh Mandals: सकाळी ६ वाजल्यानंतर सर्वच मार्गांवरील स्पीकर सुरू झाले, मात्र टिळक रोडवरील मंडळांच्या स्पीकरना परवानगी देण्यात आली नव्हती.

Ganesh mandal workers protesting on Tilak Road over the speaker ban before police intervention eased the tension. esakal