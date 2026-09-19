देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी गणरायाच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमला ः पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात

पुणे, ता. १९ ः गणरायाच्या दर्शनासाठी आणि विविध गणेश मंडळांनी साकारलेले देखावे पाहण्यासाठी शनिवारी पुणेकरांसह बाहेरगावाहून आलेल्या भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. शनिवार आणि रविवारची जोडून आलेली सुटी तसेच गौरीचे विसर्जन झाल्याने शहरातील प्रमुख गणेश मंडळांच्या परिसरात सकाळपासूनच भाविकांची वर्दळ वाढली होती. सायंकाळनंतर गर्दीचा ओघ आणखी वाढला. शहरातील मध्यवर्ती भागासह प्रमुख गणेश मंडळांच्या परिसरात गणेशभक्तांची मोठी उपस्थिती होती.
मानाचे गणपती आणि प्रमुख मंडळांसह शहरातील विविध गणेश मंडळांच्या गणेशमूर्तींचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. आकर्षक सजावट, विद्युत रोषणाई तसेच धार्मिक आणि सामाजिक विषयांवर साकारलेले देखावे पाहण्यासाठी नागरिक कुटुंबीयांसह बाहेर पडले होते. काही मंडळांच्या परिसरात दर्शनासाठी आणि देखावे पाहण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती. मंडळांनी यंदा साकारलेले देखावे पाहण्यासाठी नागरिकांमध्ये उत्सुकता दिसून आली. लहान मुलांसह कुटुंबीय मोठ्या संख्येने या परिसरात दाखल झाले होते. त्यामुळे प्रमुख मंडळांच्या परिसरात दिवसभर भाविकांची वर्दळ होती.
गणेशोत्सवातील उत्साहामुळे शहरातील वातावरण भक्तिमय झाले होते. गणरायाच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेले होते. मंडळांच्या आकर्षक विद्युत रोषणाईमुळे रात्रीच्या वेळी परिसराला वेगळेच स्वरूप आले होते. गणेशमूर्तीचे दर्शन घेऊन देखावे पाहण्यासाठी आलेल्या भाविकांमुळे मध्यवर्ती भागात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
स्वयंसेवक तैनात ः
गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी विविध गणेश मंडळांच्या परिसरात स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले होते. भाविकांना दर्शन घेता यावे आणि देखावे पाहताना गैरसोय होऊ नये, यासाठी मंडळांकडून आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली होती. पोलिसांकडूनही प्रमुख मंडळे आणि गर्दीच्या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
काही मार्ग बंद असल्याने कोंडी ः
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची वाढलेली गर्दी लक्षात घेऊन वाहतुकीसाठी काही प्रमुख मार्ग बंद करण्यात आले होते. तसेच काही मार्गांवर वाहतुकीत बदल करण्यात आल्याने शनिवारी शहरातील अनेक भागांत वाहतूक कोंडी झाली. मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि गणेश मंडळांच्या परिसरात वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक संथ झाली. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. भाविकांची सुरक्षितता आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत असल्याने वाहनचालकांना काही ठिकाणी विलंबाचा सामना करावा लागला.
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