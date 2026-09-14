गणेशोत्सवासाठी सात हजार पोलिसांचा बंदोबस्त

पुणे, ता. १४ ः वैभवशाली परंपरा असलेल्या गणेशोत्सवाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांकडून कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक ‘एआय’ कॅमेऱ्यांची गर्दीवर नजर राहणार आहे.
पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, मनोज पाटील, संजय पाटील, तेजस्वी सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्ताची आखणी करण्यात आली आहे. गणेशोत्सवातील वाहतूक नियोजनासाठी स्वतंत्र बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. मध्य भागातील प्रमुख चौकांत २० ठिकाणी निरीक्षण मनोरे उभे केले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी पोलिस मदत केंद्रे सुुरू करण्यात येणार आहेत. मोबाईल चोरी, दागिने चोरी, महिलांची छेडछाड रोखण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सराइतांविरुद्ध कारवाई केली आहे. परिमंडळ दोन अंतर्गत विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील ७०१ सराइतांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली.
गणेशोत्सवातील बंदोबस्त
- ४ अतिरिक्त पोलिस आयुक्त
- १४ पोलिस उपायुक्त
- ३० सहायक पोलिस आयुक्त
- २१५ पोलिस निरीक्षक
- ७०० पोलिस उपनिरीक्षक
- ७,२०० पोलिस कर्मचारी
- ११०० गृहरक्षक दलाचे जवान
- शीघ्र कृती दल, राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या तैनात
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