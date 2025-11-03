पुणे

Ganesh Kale Murder Case: सोशल मीडियात गणेश काळेच्या हत्येचं समर्थन; बंदुकांसह काडतुसे सोबत ठेवून फोटो

social media post, which carries the 'MDW' gang's status: सोशल मीडियामध्ये आरोपीचं समर्थन करणारी पोस्ट केल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिस काय कारवाई करतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
संतोष कानडे
Pune Crime News: पुण्यातल्या कोंढवा भागात झालेल्या खून प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यातच आरोपींचं समर्थन करण्याचे प्रकारदेखील पुढे येत आहेत. एका तरुणाने बंदुका, काडतुसांसोबत फोटो काढून ते सोशल मीडियात पोस्ट केले आहेत.

