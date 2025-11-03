Ganesh Kale Murder Case: सोशल मीडियात गणेश काळेच्या हत्येचं समर्थन; बंदुकांसह काडतुसे सोबत ठेवून फोटो

Pune Crime News: पुण्यातल्या कोंढवा भागात झालेल्या खून प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यातच आरोपींचं समर्थन करण्याचे प्रकारदेखील पुढे येत आहेत. एका तरुणाने बंदुका, काडतुसांसोबत फोटो काढून ते सोशल मीडियात पोस्ट केले आहेत..सोशल मीडियावर गणेश काळेच्या हत्येचं समर्थन करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. कोंढव्यामधील तरुणाने हा प्रकार केला आहे. त्याने काडतुसे सोबोत बाळगून व्हिडीओ बनवला आणि शेअर केलाय. हा तरुण हत्येच्या घटनेत सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय..Air India Flight: दिल्लीकडे येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात अचानक बिघाड; मंगोलियात इमर्जन्सी लँडिंग.या प्रकरणाचा तपास पोलिस करीत आहेत. हत्येममध्ये असलेली MDW टोळी मयूर वाघमारेची आहे. हेच MDW चं स्टेटस या तरुणाने ठेवलेलं आहे. पोलिस या प्रकरणी काय कारवाई करतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. अशा पद्धतीने आरोपीचं समर्थन होत असल्याने संताप व्यक्त होतोय..Mumbai: धक्कादायक! मुंबई कोर्टातच महिला वकिलाला हृदयविकाराचा झटका, लोक सीपीआर देण्याऐवजी व्हिडिओ काढण्यात व्यस्त, दुर्दैवी मृत्यू.खुनाचा बदला घेण्यासाठीच खूनया गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेले आरोपी आंदेकर टोळीचे सदस्य आहेत. आरोपींनी वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर यांच्या खुनामधील आरोपी समीर काळेचा भाऊ गणेश काळे याच्यावर नजर ठेवून सार्वजनिक ठिकाणी त्याचा खून केला, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयात दिली. आरोपींनी खुनाच्या गुन्ह्याचा कट कोठे रचला? यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? यासह गुन्ह्याच्या तपासासाठी आरोपींना पोलिस कोठडी द्यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील प्रियांका वेंगुर्लेकर यांनी कोर्टात केला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. बी. यादव यांनी तीनही आरोपींना सहा नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. आरोपींच्या वतीने ॲड. प्रशांत पवार आणि ॲड. मिथुन चव्हाण यांनी बाजू मांडली. मूळ फिर्यादी यांच्यावतीने ॲड. विजय लेंघरे यांनी युक्तिवाद केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.