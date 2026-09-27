पुणे

Pune Ganpati Visarjan: मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीत प्रशासनाचा फज्जा; वाहतूक शाखा व पोलिसांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शिस्तबद्ध परंपरेला तडा

मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीत प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे वाहतूक शाखा व पोलिसांचा फज्जा, तरीही पाचही मानाच्या मंडळांचा शिस्तबद्ध परंपरा जपण्याचा प्रयत्न
Pune Ganpati Visarjan

Administrative Failure and Traffic Delays Mar Pune Ganesh Visarjan Procession

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीची शिस्तबद्ध परंपरा यंदा प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे मोडली गेली. मात्र तरीही मानाच्या पाच गणपती मंडळांनी शिस्तबद्ध परंपरा जपण्याचा प्रयत्न केला. कसबा पेठेतून महात्मा फुले मंडईतील टिळक पुतळ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या मुख्य मार्गावर अन्य मंडळे अाडवी आली असताना मानाच्या मंडळाला रस्ते मोकळे करून देण्यात वाहतूक शाखा आणि पोलिस प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले.

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