Pune Ganpati Visarjan: मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीत प्रशासनाचा फज्जा; वाहतूक शाखा व पोलिसांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शिस्तबद्ध परंपरेला तडा

पुणे : मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीची शिस्तबद्ध परंपरा यंदा प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे मोडली गेली. मात्र तरीही मानाच्या पाच गणपती मंडळांनी शिस्तबद्ध परंपरा जपण्याचा प्रयत्न केला. कसबा पेठेतून महात्मा फुले मंडईतील टिळक पुतळ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या मुख्य मार्गावर अन्य मंडळे अाडवी आली असताना मानाच्या मंडळाला रस्ते मोकळे करून देण्यात वाहतूक शाखा आणि पोलिस प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले. .प्रशासकीय नियोजनाच्या अभावामुळे नियोजित वेळेनुसार शुक्रवारी सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होणारी मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीची मिरवणूक २७ मिनिटांनी उशिरा सुरू झाली. तरीही पाचही मंडळांनी कमालीचा संयम दाखवत विसर्जन मिरवणूक वेळेत संपविण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीला आठ तास नऊ मिनिटे लागले होते. तर यंदा मिरवणूक २७ मिनिटे उशीर होऊनही आठ तास १४ मिनिटांत संपली..मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाच्या ‘श्रीं’ची पालखी महात्मा फुले मंडईमधील टिळक पुतळ्यासमोर येऊन लक्ष्मी रस्त्याकडे मार्गस्थ होणार होती. परंतु ही वेळ उलटून गेली तरीही कसबा गणपती मंडईमध्ये पोचू शकला नाही. कसबा पेठेतील उत्सव मंडपातून निघालेल्या गणरायाची पालखी बाजीराव रस्त्याने मंडईकडे येत असताना अन्य मंडळाचे रथ आडवे आले. परिणामी, गणरायाची पालखी मंडईत पोचण्यास उशीर झाला. अर्थात, विसर्जनाच्या दिवशी सकाळी नऊ वाजून ३५ मिनिटांनी कसबा गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीतील नगारा वादकांची पथके मंडईत पोचली, त्यापाठोपाठ अन्य पथके देखील पोचली. त्यानंतर श्री कसबा गणपतींची पालखी सकाळी नऊ वाजून ४० मिनिटांनी मंडईत आली आणि अवघ्या १७ मिनिटांनी मंडळ मुख्य विसर्जन मिरवणुकीच्या दिशेने लक्ष्मी रस्त्याकडे मार्गस्थ झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.