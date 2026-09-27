Pune Ganesh Visarjan live: पुण्यातील पारंपरिक विसर्जन मिरवणुकीला डिजिटल उत्सवाची जोड

पुणे : ढोल-ताशांचा गजर, झांजपथकांचा निनाद, आकर्षक देखावे आणि गणरायाच्या जयघोषाने पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक पारंपरिक उत्साहात रंगली असतानाच, यंदा या सोहळ्याला डिजिटल उत्सवाचीही जोड मिळाली. रस्त्यावर सुरू असलेल्या मिरवणुकीचे पडसाद समाजमाध्यमांवरही उमटताना दिसले. .फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्सवरून नागरिक, तसेच गणेश मंडळांनी मिरवणुकीचे थेट प्रक्षेपण, छायाचित्रे आणि व्हिडिओ शेअर केले. त्यामुळे प्रत्यक्ष मिरवणुकीत सहभागी होता न आलेल्या भाविकांनाही घरबसल्या पुण्याच्या विसर्जन सोहळ्याचा अनुभव घेतला..मिरवणुकीतील आकर्षक क्षण टिपण्यासाठी तरुणाईमध्ये विशेष उत्साह दिसून आला. ढोल-ताशा पथकांचे वादन, झांजपथकांचे सादरीकरण, गणेशमूर्तींचे दर्शन, सजवलेले रथ, सामाजिक संदेश देणारे फलक, विसर्जन मार्गावरील रांगोळ्या आणि विविध देखावे मोबाइलच्या कॅमेऱ्यात कैद करून ते तत्काळ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आले. अनेकांनी ‘गणपती बाप्पा मोरया’, ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’ अशा संदेशांसह गणरायाच्या दर्शनाचे व्हिडिओ, छायाचित्रे आपल्या ‘स्टोरी’ आणि ‘स्टेटस’वर शेअर केले..मंडळांकडून ‘डिजिटल अपडेट्स’अनेक गणेश मंडळांनी त्यांच्या अधिकृत खात्यांवरून मिरवणुकीचे वेळापत्रक, थेट प्रक्षेपण, कार्यक्रमांचे अपडेट्स, देखावे आणि विसर्जनाशी संबंधित माहिती शेअर केली. काही ठिकाणी भाविकांची गर्दी, मिरवणुकीची सद्यस्थिती, वाहतुकीतील बदल यांची माहितीही ऑनलाइन पोहोचविण्यात आली. त्यामुळे समाजमाध्यम हे केवळ फोटो-व्हिडिओ शेअर करण्याचे माध्यम न राहता उत्सवातील माहितीचे महत्त्वाचे माध्यम ठरले..‘हॅशटॅग’पासून ‘स्टोरी’पर्यंत‘#PuneGaneshVisarjan’, ‘#BappaMorya’, ‘#GaneshotsavLive’ यांसारख्या हॅशटॅगचा वापर करून नागरिकांनी विविध पोस्ट, व्हिडिओ एकत्र आणले. काही व्हिडिओंना अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला. कमेंट्समध्ये ‘गणपती बाप्पा मोरया’, ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’पासून पुण्याच्या मिरवणुकीचे कौतुक करणाऱ्या प्रतिक्रियाही उमटल्या..‘व्हर्च्युअल मिरवणुकी’चा अनुभवशहराबाहेर किंवा परदेशात असलेल्या कुटुंबीयांना आणि मित्र-नातेवाइकांना मिरवणुकीचे क्षण दाखविण्यासाठी अनेकांनी व्हिडिओ कॉल, तसेच थेट प्रक्षेपणाचा आधार घेतला. त्यामुळे एकाचवेळी मिरवणूक आणि मोबाइलच्या पडद्यावरची ‘व्हर्च्युअल मिरवणूक’ असे चित्र पाहायला मिळाले. परदेशात राहणाऱ्या भाविकांनीही ऑनलाइनच्या माध्यमातून गणरायाचे दर्शन घेतले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.