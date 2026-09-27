Pune Health Services: गणेश विसर्जनात पुणे महापालिकेची आरोग्यसेवा: दोन हजारांहून अधिक भाविकांवर उपचार, ८७ जणांचे प्राण वाचले

पुणे : पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे तसेच स्वयंसेवी संस्थांतर्फे गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान शहरात ठिकठिकाणी तैनात केलेल्या वैद्यकीय पथकांनी दोन हजारांहून अधिक रुग्णांवर उपचार केले. विसर्जन घाट आणि मुख्य मिरवणूक मार्गावर रुग्णवाहिकांसह फिरती उपचार केंद्रे कार्यान्वित केली होती. .शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध घाटांवर शुक्रवारी विसर्जनासाठी आरोग्य व्यवस्था तैनात केली होती. गर्दीच्या ठिकाणी तातडीने मदत मिळावी, या उद्देशाने महापालिकेने ‘डायल १०८’ क्रमांकाच्या २५ रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या होत्या. विसर्जन घाटांवर आलेल्या भाविकांपैकी अंदाजे ८१५ रुग्णांवर किरकोळ स्वरूपाचे उपचार करण्यात आले..मुख्य विसर्जन मिरवणूक मार्गावर शुक्रवार आणि शनिवारी विशेष वैद्यकीय व्यवस्थेत महापालिकेच्या तीन आणि ‘डायल १०८’ सेवेच्या आठ अशा ११ रुग्णवाहिका तैनात होत्या. या दोन दिवसांत मिरवणूक मार्गावरील अंदाजे २१६ रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार पुरवण्यात आले. याशिवाय, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाजवळ उभारलेल्या अतिदक्षता कक्ष आणि प्राथमिक उपचार केंद्रात १२ दिवसांत अंदाजे ६१३ रुग्णांवर उपचार केले..आपत्कालीन यंत्रणेचा फायदाआपत्कालीन मदतीसाठी मुख्य मिरवणूक मार्गांवर राघवेंद्र बाप्पू मानकर मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीने रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नूमवि प्रशाला, एस. पी. कॉलेज प्रवेशद्वार, ओंकारेश्वर मंदिर चौक, शर्मिली चौक आणि आझाद मित्र मंडळ या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश होता. मिरवणुकीच्या काळात अनेक नागरिकांना व रुग्णांना या आपत्कालीन यंत्रणेचा फायदा झाला..पुणे पोलिस, विघ्नहर्ता ट्रस्टट्रस्टच्या वतीने सलग २६ तास १५० डॉक्टर आणि स्वयंसेवकांनी सेवा दिली. त्यामध्ये ४९२ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ५७ गंभीर रुग्णांवर उपचार केले. यामध्ये हृदयविकाराचा झटका आलेल्या नऊ जणांसह आपत्कालीन उपचार करून ८७ रुग्णांचे प्राण वाचवण्यात या पथकाला यश आले. यामध्ये शेठ ताराचंद रुग्णालय, टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयाचे पथक तसेच ओम ॲम्बुलन्स, जीवनरक्षा ॲम्बुलन्स, लाइफलिंक ॲम्बुलन्स, डॉ. शंतनू जगदाळे, डॉ. नंदकिशोर बोरसे, डॉ. नितीन नलावडे, डॉ. स्वाती वाघमारे, डॉ. नितीन बोरा, डॉ. उदय झेंडे, सदाशिव कुंदेन आदींचा सहभाग असल्याची माहिती वैद्यकीय सेवा समन्वयक प्रमुख डॉ. मिलिंद भोई यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.