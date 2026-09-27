Mobile Theft Gang: पुण्यात विसर्जन मिरवणुकीत मोबाइल चोरणारी मालेगाव टोळी गजाआड; ६३ हँडसेट व कारसह तब्बल ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे : विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दीचा फायदा घेत भाविकांचे मोबाइल चोरणाऱ्या टोळीला शिवाजीनगर पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत पोलिसांनी ६३ मोबाइल आणि कार असा सुमारे ३० लाख ५७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. अटक केलेले ११ आरोपी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव परिसरातील आहेत..अब्दुल कादीर नूर मोहम्मद (वय २८), अब्दुल मलीक अब्दुल खालीक (वय २२), जियाउल रहेमान शौकत हुसेन (वय २६), मोहम्मद अस्वद मोहम्मद अजमल (वय ३१), फैसल अजीज खान (वय २४), हुजेफा अंजूम मोहम्मद साजीद (वय ३०), जुबेर अहमद मुख्तार अहमद (वय ३५), अजहर अहमद अल्ताफ अहमद मोमीन (वय ३०), नावेद अख्तर शफीक अहमद अन्सारी (वय ३३), अतहर अहमद एजाज अहमद (वय २३, सर्व रा. मालेगाव, जि. नाशिक) आणि अतुल मारोती इंगळे (वय २४, रा. गिरोली, जि. वाशीम) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत..विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान लक्ष्मी रस्ता, जंगली महाराज रस्ता आणि डेक्कन जिमखाना परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. या गर्दीचा फायदा घेऊन मोबाइल चोरी करणारी टोळी नदीपात्र परिसरात चोरी करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या तपास पथकातील उपनिरीक्षक अरविंद शिंदे यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून संशयितांना ताब्यात घेतले..चौकशीत आरोपींनी विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दीचा फायदा घेत भाविकांकडील मोबाइल चोरल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून ६३ मोबाइल आणि कार जप्त करण्यात आली आहे. मोबाइल चोरी करण्यासाठी आरोपी कारने मालेगावहून पुण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. पोलिस उपायुक्त कृषीकेश रावले आणि सहायक आयुक्त अनुजा देशमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीशकुमार दिघावकर, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अमर काळंगे, उपनिरीक्षक अरविंद शिंदे, मनीषा वलसे तसेच सहायक फौजदार प्रदीप खळदकर, गणेश चोबे, तेजस चोपडे आणि गणेश जाधवर यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.