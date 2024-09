Pune Ganpati Visarjan: पुण्यात गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांचा चोप, पोलीस थेट डीजेवर चढले! नेमकं काय घडलं?

Police Clash with Ganesh Mandal Workers During Visarjan Procession in Pune: पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक हा उत्सव शहरातल्या गणेशभक्तांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सार्वजनिक मंडळांनी काढलेल्या मिरवणुका एकापाठोपाठ सुरूच आहेत. अनेक मंडळांच्या मिरवणुकीमध्ये पारंपरिक ढोल, ताशा वाद्यांचा गजर असून काही मंडळांनी डीजेचा वापर करून वातावरणाला आधुनिक रंग दिला.

Pune police managing the crowd during the Ganesh Visarjan procession amidst tension caused by a DJ dispute. esakal