Pune Ganeshotsav: पुण्यातील मानाच्या अन् प्रमुख गणपती विसर्जन मिरवणुकीचे वेळापत्रक आले; यंदा काय विशेष?

Pune Ganapati Visarjan Miravnuk: दहा दिवसांच्या उत्सवानंतर शनिवारी अनंत चतुर्दशीनिमित्त राज्यात सर्वत्र विसर्जन मिरवणुकींचा सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. वैभवशाली आणि ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकांची सुरुवात उद्या सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे. .मानाच्या गणपतीसह शहरातील प्रमुख गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी पुणे शहरात मोठी गर्दी होत असते. सार्वजनिक गणेश मंडळांची विसर्जन मिरवणूक सुरळीत आणि निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून सुद्धा तयारी पूर्ण झाली आहे. पुण्यातील सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात मानाच्या गणपती पासून होते. याच अनुषंगाने यंदा मानाच्या पाच ही गणेश मंडळाकडून विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत..मानाचा पहिला म्हणजेच पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या कसबा गणपतीची मिरवणूक सकाळी ९.३० वाजता लोकमान्य टिळक पुतळ्यापासून सुरुवात होईल. तसेच शहरातील प्रमुख आकर्षण असलेले श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाची विसर्जन मिरवणूक संध्याकाळी चार वाजता बेलबाग चौकातून सुरू होईल..विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळेचं नियोजनमानाचा पहिला गणपती कसबा गणपतीलोकमान्य टिळक पुतळा (सुरुवात): ९.३० वाजताबेलबाग चौक: १०.१५ वाजताकुंटे चौक: ११.४५ वाजताविजय टॉकीज चौक: १.४० वाजताटिळक चौक: २.४५ वाजतामानाचा दुसरा गणपती तांबडी जोगेश्वरीलोकमान्य टिळक पुतळा (सुरुवात): ९.४५ वाजताबेलबाग चौक: १०.३० वाजताकुंटे चौक: १२ वाजताविजय टॉकीज चौक: १.५५ वाजताटिळक चौक: ३ वाजतामानाचा तिसरा गणपती गुरुजी तालीमलोकमान्य टिळक पुतळा (सुरुवात): १० वाजताबेलबाग चौक: ११ वाजताकुंटे चौक: १२.४५ वाजताविजय टॉकीज चौक: २.३० वाजताटिळक चौक: ३.३० वाजतामानाचा चौथा गणपती तुळशीबाग मंडळलोकमान्य टिळक पुतळा (सुरुवात): १०.१५ वाजताबेलबाग चौक: ११.३० वाजताकुंटे चौक: १.३० वाजताविजय टॉकीज चौक: ३ वाजताटिळक चौक: ४ वाजतामानाचा पाचवा गणपती केसरीवाडालोकमान्य टिळक पुतळा (सुरुवात): १०.३० वाजताबेलबाग चौक: १२ वाजताकुंटे चौक: २ वाजताविजय टॉकीज चौक: ३.३० वाजताटिळक चौक: ४.३० वाजता.श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीबेलबाग चौक (सुरुवात): ४ वाजतागणपती चौक: ४.५५ वाजताकुंटे चौक: ६ वाजताविजय टॉकीज चौक: ६.३० वाजताटिळक चौक: ७.३० वाजताअखिल मंडई मंडळबेलबाग चौक (सुरुवात): ७ वाजतागणपती चौक: ७.२५ वाजताकुंटे चौक: ८.३० वाजताविजय टॉकीज चौक: ९.२० वाजताटिळक चौक: ११.२५ वाजताश्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती मंडळ ट्रस्टबेलबाग चौक (सुरुवात): ६.३० वाजतागणपती चौक: ६.५५ वाजताकुंटे चौक: ८ वाजताविजय टॉकीज चौक: ९.४० वाजताटिळक चौक: १०.४५ वाजता.