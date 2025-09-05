पुणे

Pune Ganeshotsav: पुण्यातील मानाच्या अन् प्रमुख गणपती विसर्जन मिरवणुकीचे वेळापत्रक आले; यंदा काय विशेष?

Pune's Main and Revered Ganesh Visarjan Processions to Begin on Anant Chaturdashi: मानाचा पहिला म्हणजेच पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या कसबा गणपतीची मिरवणूक सकाळी ९.३० वाजता लोकमान्य टिळक पुतळ्यापासून सुरुवात होईल.
संतोष कानडे
Updated on

Pune Ganapati Visarjan Miravnuk: दहा दिवसांच्या उत्सवानंतर शनिवारी अनंत चतुर्दशीनिमित्त राज्यात सर्वत्र विसर्जन मिरवणुकींचा सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. वैभवशाली आणि ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकांची सुरुवात उद्या सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे.

