Ganpati Visarjan : गणेश विसर्जनासाठी वाहतुकीत मोठे बदल; शहरातील प्रमुख १७ रस्ते राहणार बंद, अशी आहेत पार्किंगची ठिकाणे

पुणे - गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीसाठी शहरातील वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक बदल केले आहेत. शुक्रवारी (ता.२५) सकाळपासून विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत शहरातील १७ प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर आणि परिसरात २४ सप्टेंबर रोजी रात्री ११ वाजल्यापासून नो-पार्किंग लागू करण्यात येणार आहे..गणेश विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक शहराच्या मध्यवर्ती भागात येतात. मिरवणुकीला होणारी गर्दी, नागरिकांची सुरक्षितता आणि वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. त्यासाठी अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळता इतर वाहनांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..हे १७ रस्ते बंद -छत्रपती शिवाजी रस्ता : काकासाहेब गाडगीळ पुतळा ते जेधे चौकलक्ष्मी रस्ता : संत कबीर चौकी ते अलका टॉकीज चौकबाजीराव रस्ता : सावरकर चौक ते फुटका बुरूज चौककुमठेकर रस्ता : टिळक चौक ते चितळे कॉर्नर चौकगणेश रस्ता : दारूवाला पूल ते जिजामाता चौककेळकर रस्ता : बुधवार चौक ते अलका टॉकीज चौकटिळक रस्ता : जेधे चौक ते टिळक चौकशास्त्री रस्ता ः सेनादत्त चौकी ते अलका टॉकीज चौकजंगली महाराज रस्ता : झाशी राणी चौक ते खंडोजीबाबा चौककर्वे रस्ता : नळ स्टॉप चौक ते खंडोजीबाबा चौकफर्ग्युसन रस्ता : खंडोजीबाबा चौक ते फर्ग्युसन कॉलेज मेनगेटभांडारकर रस्ता : पी.वाय.सी. जिमखाना ते गुडलक चौक ते नटराज चौकपुणे-सातारा रस्ता : व्होल्गा चौक ते जेधे चौकसोलापूर रस्ता : सेव्हन लव्हज चौक ते जेधे चौकप्रभात रस्ता : डेक्कन पोस्टे ते शेलारमामा चौकबगाडे रस्ता : सोन्या मारुती चौक ते फडके हौद चौकगुरुनानक रस्ता : देवजीबाबा चौक ते हमजेखान चौक ते गोविंद हलवाई चौक.वाहतूक वळवण्याचे प्रमुख पॉइंट -वाहतूक बंद असलेल्या रस्त्यांवर मिरवणुकीच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार वाहतूक वळवण्यात येणार आहे. जंगली महाराज रस्त्यावरील झाशी राणी चौक, शिवाजी रस्त्यावरील काकासाहेब गाडगीळ पुतळा, मुदलियार रस्त्यावरील अपोलो टॉकीज/दारूवाला पूल, लक्ष्मी रस्त्यावरील संत कबीर पोलिस चौकी, सोलापूर रस्त्यावरील सेव्हन लव्हज चौक, सातारा रस्त्यावरील व्होल्गा चौक, बाजीराव रस्त्यावरील सावरकर पुतळा चौक, लालबहादूर शास्त्री रस्त्यावरील सेनादत्त पोलिस चौकी, कर्वे रस्त्यावरील नळ स्टॉप, फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावरील गुडलक चौक या ठिकाणी वाहतूक वळवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे..रिंग रोडचा वापर करण्याचे आवाहन -विसर्जन मिरवणुकीच्या काळात वरील बंद रस्त्यांवरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी कर्वे रस्ता- नळ स्टॉप, लॉ कॉलेज रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, सेनापती बापट रस्ता जंक्शन, गणेशखिंड रस्ता, सिमला ऑफिस चौक, संचेती हॉस्पिटल चौक, इंजिनिअरिंग कॉलेज चौक, आंबेडकर रस्त्यावरील शाहीर अमरशेख चौक-मालधक्का चौक-बोल्हाई चौक-नरपतगीरी चौक-नेहरू रस्त्यावरून संत कबीर पोलिस चौकी, सेव्हन लव्हज चौक, वखार महामंडळ चौक, शिवनेरी रस्त्यावरून गुलटेकडी-मार्केटयार्ड जंक्शन, सातारा रस्त्याने व्होल्गा चौक (लक्ष्मी नारायण सिनेमा). सिंहगड रस्त्याने मित्रमंडळ चौक-सावरकर चौक-सिंहगड रस्ता जक्शन, लालबहादूर शास्त्री रस्ता, सेनादत्त पोलिस चौकी, अनंत कान्हेरे पथावरून म्हात्रे पुल ते नळस्टॉप या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे वाहतूक पोलिसांनी कळवले आहे..या भागात गुरुवारी रात्री ११ पासून नो पार्कींग -गुरुवारी (ता. २४) रात्री ११ वाजल्यापासून गणेश विसर्जनाची मुख्य मिरवणूक संपेपर्यंत पोलिस, अग्निशामक दल, रुग्णवाहिका आणि एमएसईबी यांच्या वाहनांव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या वाहनांना मुख्य विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर पार्किंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लक्ष्मी रस्ता, केळकर रस्ता, कुमठेकर रस्ता, टिळक रस्ता, बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता, शास्त्री रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, कर्वे रस्ता आणि नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (एफसी रस्ता) या प्रमुख मार्गांवर नो-पार्किंग लागू राहणार आहे. खंडोजीबाबा चौक ते हॉटेल वैशाली यांना जोडणाऱ्या उपरस्त्यांच्या सुमारे १०० मीटर परिसरातही पार्किंग बंद राहणार आहे..जड वाहनांना ४८ तास प्रवेशबंदी -शुक्रवारी रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून शनिवारी रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत म्हणजेच ४८ तास पुणे शहरात सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जड वाहनचालकांनी या कालावधीत शहरातील वाहतूक व्यवस्था लक्षात घेऊन पर्यायी मार्गांचा वापर करावा..धायरी, केशवनगर, मुंढवा, ससाणेनगर, हडपसरमध्येही वाहतुकीत बदल -गणेश विसर्जनाच्या दिवशी धायरी फाटा, नांदेड, केशवनगर, मुंढवा, ससाणेनगर आणि हडपसर परिसरातील वाहतुकीतही आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात आले आहेत. धायरी फाटा चौकातून उंबऱ्या गणपती चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद करून स्वारगेटकडून येणारी वाहतूक धायरी उड्डाणपूल, राजयोग सोसायटी चौक, नांदेड सिटी चौक, कॅनॉल पूल आदी मार्गाने वळविण्यात येणार आहे. सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूकही सकाळी ११ ते रात्री १२ या कालावधीत बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी गोयल गंगा चौक, सिंहगड कॉलेज रस्ता किंवा वीर बाजी पासलकर चौकाच्या मार्गाने पर्यायी वाहतूक सुरू राहील.केशवनगर, मुंढवा आणि ससाणेनगर परिसरातही आवश्यकतेनुसार वाहतूक वळवण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, केशवनगर येथून मांजरीकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी मांजरी रस्त्याऐवजी रेणुका माता मंदिराजवळून मांजरी रस्त्याकडे जावे, तर गायरानवस्तीकडून मुंढवा चौकाकडे येणाऱ्या वाहनचालकांनी रेणुका माता मंदिराजवळून डावीकडे वळून व्यंकटेश ग्राफिक्समार्गे मुंढवा चौकाकडे जावे..विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी २७ ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्थाविसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी पुणे शहरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि भाविकांना सोयीचे व्हावे म्हणून वाहतूक शाखेने २७ ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. या ठिकाणी नागरिक आपली वाहने पार्क करू शकणार आहेत, अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली..पार्किंगची ठिकाणे : (पुढील सर्व ठिकाणी दुचाकी पार्क करता येणार आहे. तर चारचाकीची ठिकाणे नमूद केली आहे)न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग -निलायम टॉकीज -चारचाकीशिवाजी आखाडा वाहनतळ -दुचाकी व चारचाकीदेसाई कॉलेज - पोलिस पार्किंग १७विमलाबाई गरवारे हायस्कूलहमालवाडा, पत्र्यामारुती चौकाजवळ - दुचाकी- चारचाकीआबासाहेब गरवारे कॉलेज - चारचाकीसंजीवनी मेडीकल कॉलेज मैदान - चारचाकीगोगटे प्रशाला -आपटे प्रशालाफर्ग्युसन कॉलेज - चारचाकीएसएसपीएमएस शिवाजीनगर - चारचाकीजैन हॉस्टेल बीएमसीसी रस्ता - चारचाकीएसपी कॉलेज - चारचाकीमराठवाडा कॉलेजपीएमपीएमएल मैदानपुरम चौकाजवळ - चारचाकीपेशवा पथरानडे पथ - चारचाकीपेशवे पार्क सारसबाग -हरजीवन रुग्णालयासमोर सावरकर चौक - दुचाकीकाँग्रेस भवन रस्तापाटील प्लाझा पार्किंगपर्वती ते दांडेकर पूलदांडेकर पूल ते गणेशमळान्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रस्ता - चारचाकीनदी पात्र भिडे पुल ते गाडीतळ पूल - चारचाकीगणेशमळा ते राजाराम पूलबीएमसीसी मैदान - चारचाकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा 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