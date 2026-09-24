पुणे

Pune news : गणेशखिंड रस्त्यावरील ५०० झाडे वाचली

Revised Tree Cutting Plan for Ganeshkhind Road:नागरिकांचा विरोध, पर्यावरणवाद्यांच्या सूचनांमुळे महापालिकेचा आराखडा बदलला; ५२९ झाडांऐवजी फक्त ३३ झाडांची तोड, उर्वरितांचे संरक्षण व पुनर्रोपण
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Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे, : गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सुमारे ५२९ झाडे तोडण्याचे नियोजन केले होते. यामुळे मोठी वृक्षसंपदा नष्ट होणार असल्याने नागरिकांनी, पर्यावरणप्रेमींनी यास कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा एकदा यासंदर्भात अभ्यास केला असता आता केवळ ३३ झाडे तोडावी लागणार असून, त्यातील काही झाडांचे पुनर्रोपण होणार आहे. दरवेळी नागरिकांच्या तक्रारीला नकारात्मक न घेता त्याचा सकारात्मक विचार केल्याने गणेशखिंड रस्त्यावरील ४९६ झाडांना जीवदान मिळाले आहे.

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