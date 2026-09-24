Pune news : गणेशखिंड रस्त्यावरील ५०० झाडे वाचली

पुणे, : गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सुमारे ५२९ झाडे तोडण्याचे नियोजन केले होते. यामुळे मोठी वृक्षसंपदा नष्ट होणार असल्याने नागरिकांनी, पर्यावरणप्रेमींनी यास कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा एकदा यासंदर्भात अभ्यास केला असता आता केवळ ३३ झाडे तोडावी लागणार असून, त्यातील काही झाडांचे पुनर्रोपण होणार आहे. दरवेळी नागरिकांच्या तक्रारीला नकारात्मक न घेता त्याचा सकारात्मक विचार केल्याने गणेशखिंड रस्त्यावरील ४९६ झाडांना जीवदान मिळाले आहे..संचेती रुग्णालय ते आनंद ऋषिजी चौक (पुणे विद्यापीठ चौक) या दरम्यानच्या रस्त्याचे ४५ मीटर रुंदीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने खासगी जागा मालक, शासकीय संस्थांची जागा ताब्यात घेतली. त्याबदल्यात त्यांना मोबदला दिला, काहींच्या मागणीनुसार त्यांना सुरक्षा भिंतही बांधून देण्यात आली. ही जागा ताब्यात आल्यानंतर रुंदीकरणात अडथळा ठरणारी झाडे काढण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली होती. .यास विरोध करत ‘परिसर’सह संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. २०२३ मध्ये न्यायालयाने महापालिकेच्या वृक्षतोडीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत, नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांचा विचार करूनच वृक्ष प्राधिकरणाने निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले होते. तसेच यासंदर्भात गणेशखिंड रस्त्यावर नागरिकांनी मानवी साखळी करून आंदोलन केले होते. त्यानंतर महापालिकेने या पर्यायी आराखड्याचा विचार करण्यास सुरुवात केली..पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित कार्यक्रमात आयुक्त नवल किशोर राम बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘पर्यावरणवाद्यांचा दृष्टिकोन व्यापक असतो. गणेशखिंड रस्त्यावर ५५० झाडे तोडली जाणार असल्याने त्यांना विरोध केला होता. त्याचसोबत त्यांनी पर्यायही निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर आता केवळ ३३ झाडे तोडावी लागणार आहेत. जवळपास ५०० झाडे वाचली आहेत. त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. विकासकामे करताना नागरिक प्रश्न उपस्थित करतात, त्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, असेही राम म्हणाले..रुंदीकरण रखडलेगेल्या अनेक वर्षांपासून कात्रज कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले आहे. यात १२ मीटरचा रस्ता ५० मीटर केला जाणार आहे. त्यात ८-१० झाडे तोडावी लागणार आहेत. ही झाडे देशी जातीची नाहीत. तरीही त्यास विरोध केला गेला. अशा वेळी कामे रखडतात असेही राम यांनी सांगितले.महापालिकेने पुन्हा आराखडाया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराखालील केंद्रीय सशक्त समितीनेही हस्तक्षेप केला. २१ ऑगस्ट रोजी महापालिका, पर्यावरणवादी आणि नागरिकांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात आली. महापालिकेच्या सुधारित आराखड्यात बाधित झाडांची संख्या ५२९ वरून ३३ पर्यंत कमी झाल्याचे नोंदविण्यात आले. यातील काही झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.