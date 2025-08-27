पुणे

Pune Ganeshotsav 2025 : गणेशोत्सवाच्या जल्लोषात पुणे सज्ज, गणरायाच्या आगमनाची तयारी शिगेला

Ganesh Festival : गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी पुणे शहर भक्तिभावाने न्हालं असून, बाजारपेठा, पारंपरिक वेशभूषा आणि उत्साहात मूर्तींच्या प्रतिष्ठापनेने गणेशोत्सवाला जोरदार सुरुवात झाली आहे.
Pune Ganeshotsav 2025
Pune Ganeshotsav 2025 Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : चौदा विद्या अन् चौसष्ठ कलांचा अधिपती असलेल्या विघ्नहर्ता गणरायाच्या आगमनाची आतुरता आणि उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. साऱ्या दुःखांचे मळभ दूर सारून सुखाची पेरणी करणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या आनंदसोहळ्याला बुधवारपासून (ता. २७) प्रारंभ होत आहे. गणरायाचे जल्लोषात आणि दिमाखात स्वागत करण्यासाठी भाविकांनी जय्यत तयारी केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
festival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com