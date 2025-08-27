Pune Ganeshotsav 2025 : गणेशोत्सवाच्या जल्लोषात पुणे सज्ज, गणरायाच्या आगमनाची तयारी शिगेला

पुणे : चौदा विद्या अन् चौसष्ठ कलांचा अधिपती असलेल्या विघ्नहर्ता गणरायाच्या आगमनाची आतुरता आणि उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. साऱ्या दुःखांचे मळभ दूर सारून सुखाची पेरणी करणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या आनंदसोहळ्याला बुधवारपासून (ता. २७) प्रारंभ होत आहे. गणरायाचे जल्लोषात आणि दिमाखात स्वागत करण्यासाठी भाविकांनी जय्यत तयारी केली आहे. .यंदाचा गणेशोत्सव ११ दिवसांचा आहे. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थीपासून या मंगलमयी सोहळ्याची नांदी होत आहे. यंदा देखील श्रीगणेशाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी पहाटेपासून मुहूर्त आहे. त्यामुळे अनेक भाविकांनी मंगळवारीच गणरायाची मूर्ती घरी घेऊन जाण्यास प्राधान्य दिले. धोतर-कुर्ता, नऊवार असा पारंपरिक वेश, छोटेखानी वाद्यांचा गजर आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’ अशा जयघोषात गणरायाला उत्साहात घरी घेऊन जाणारे आबालवृद्ध असे चित्र सायंकाळी सर्वत्र दिसत होते. \r\n\r.पूजेसाठी आवश्यक असणारे साहित्य, फुले तसेच सजावटीच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी देखील नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. उपनगरातील बाजारपेठांसह मंडई, तुळशीबाग आणि बोहरी आळीचा परिसर गर्दीने फुलला होता. पावसाच्या हलक्या सरींनी या आनंदात भर घातली होती. सायंकाळनंतर या गर्दीत वाढ झाली होती. गणरायाच्या नैवेद्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मोदकांना गणेश चतुर्थीच्या दिवशी विक्रमी मागणी असते. यंदाही ही मागणी असून मोदकांचे नानाविध प्रकार बाजारात आले आहेत. भाविकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिकांनी तयारीला मंगळवारी वेग आला होता..सार्वजनिक मंडळांमध्ये लगबग सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये गणरायाच्या स्वागताची लगबग सुरू होती. देखाव्याच्या तयारीवर शेवटचा हात फिरवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू होती. तसेच आगमन मिरवणुकीसाठी रथ, पालख्यांची सजावट करण्यात सारेच मग्न होते. ढोल-ताशा पथके, बॅंडपथकांच्या साथीने पारंपरिक मिरवणुका निघणार असून तयारीत कोणतेही कसर राहू नये, याकडे मंडळाच्या अध्यक्षांसह प्रत्येक कार्यकर्ता लक्ष देत होता. .सकाळी १० पासून प्रतिष्ठापनेला सुरुवात गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी पहाटेपासून मुहूर्त असला तरी शहरातील मानाच्या गणपतींसह प्रमुख गणपती मंडळांमध्ये सकाळी १० वाजेपासून प्रतिष्ठापनेला सुरुवात होणार आहे. विविध मान्यवरांच्या हस्ते गणरायाची विधीवत प्रतिष्ठापना होणार असून सायंकाळी देखाव्यांचे उद्घाटन होणार आहे. तत्पूर्वी, नेहमीच्या मार्गावरून पारंपरिक पद्धतीने आगमन मिरवणूक निघणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.