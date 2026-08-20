Pune Noise Control: डीजे मुक्त गणेशोत्सवासाठी पुणे पोलिसांचा साऊंड तपासणी उपक्रम; कर्णकर्कश ध्वनी रोखण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक

पुणे : ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी डीजे मुक्त गणेशोत्सवासाठी पुणे पोलिसांनी आज पोलिस आयुक्तालयात साऊंडची तपासणी घेतली. आयुक्तालयात विविध प्रकारच्या साऊंड सिस्टिमची चाचणी घेत आवाजाची डेसिबल पातळी, स्पीकरची, रचना तसेच क्षमता आणि ध्वनिप्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या उपकरणांची माहिती घेतली. पोलिस आयुक्तांकडून या संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, विशेष शाखेचे उपायुक्त प्रशांत अमृतकर, सहायक आयुक्त विवेक पवार यांच्यासह पुणे साऊंड असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि साऊंड व्यावसायिक यावेळी उपस्थित होते. चाचणीदरम्यान विविध प्रकारचे स्पीकर, ‘बेस’ व ‘टॉप’ यांचे संयोजन तसेच त्यातून निर्माण होणाऱ्या ध्वनीची तीव्रता डेसिबल मॉनिटरद्वारे मोजण्यात आली..गणेशोत्सव जवळ आला असून मंडळांकडून जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. यानुसार पोलिस तसेच महापालिका प्रशासनाकडून देखील पूर्वतयारी सुरू करण्यात आली आहे. यंदा डीजे मुक्त गणेशोत्सवासाठी पुणे पोलिस आग्रही आहेत. यासंदंर्भात गुरूवारी पोलिसांनीच साऊंड सिस्टिममधील वेगवेगळ्या प्रकारांची माहिती घेतली. त्यासाठी आयुक्तालयात ही साऊंड सिस्टिम लावून प्रत्यक्ष आवाजाची चाचणी घेण्यात आली. त्यानूसार पोलिसांनी ‘प्रेशर मिड’ या उपकरणावर लक्ष केंद्रित केले. स्पीकरमध्ये बसविल्या जाणाऱ्या प्रेशर मिड उपकरणामुळे आवाजाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढून कर्णकर्कश ध्वनी निर्माण होतो, अशी माहिती साऊंड व्यावसायिकांनी दिली..पुणे साऊंड असोसिएशननेही अशा अनधिकृत उपकरणांच्या वापराला विरोध दर्शविला असला तरी सर्रास याचा वापर होत असल्याचेही सांगितले आहे. ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियम व पर्यावरणविषयक कायद्यांनुसार निश्चित करण्यात आलेल्या डेसिबल मर्यादांचे पालन व्हावे, यासाठी ही चाचणी घेण्यात आली. विविध साऊंड सिस्टिमची रचना व त्यामधील बदलांची माहिती घेऊन पुढील धोरण निश्चित केले जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियम आणि पर्यावरणविषयक कायद्यांनुसार निश्चित केलेल्या डेसिबल मर्यादांचे पालन व्हावे, यासाठी ही चाचणी घेण्यात आली. साउंड सिस्टिमची रचना आणि त्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या विविध बदलांची माहिती घेऊन त्यानुसार पुढील धोरण निश्चित केले जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या डीजे सिस्टिम आणि त्यांच्या ध्वनिपातळीची तपासणी करण्यात आली आहे. कर्णकर्कश आवाज निर्माण करणाऱ्या उपकरणांबाबत माहिती संकलित करण्यात आली असून, त्याआधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल.विवेक पवार, सहायक पोलिस आयुक्त.गणेशोत्सवात कायद्याच्या चौकटीत राहून उत्सव साजरा करण्यास साऊंड व्यावसायिकांची तयारी आहे. ध्वनिप्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या अनधिकृत उपकरणांवर नियंत्रण आणल्यास नागरिकांचा त्रास कमी होईल.बबलू रमजानी, अध्यक्ष, पुणे साऊंड असोसिएशनचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.