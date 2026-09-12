Pune Road Inspection: गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात रस्ते दुरुस्तीचा बोजवारा; मिरवणूक मार्गांवर खड्डे, धोकादायक चेंबर अन् फुटपाथ

पुणे : गणेशोत्सवाला अवघा एक दिवस राहिला असताना विसर्जन मिरवणूक मार्गावरील रस्ते दुरुस्तीचा बोजवारा उघड झाला आहे. गेल्या महिनाभरापासून रस्ते, फुटपाथ आणि चेंबर दुरुस्तीच्या बैठका घेऊन तयारीचे आदेश देण्यात येत असतानाही प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण असल्याचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या पाहणी दौऱ्यात समोर आले..दिवटे यांनी शनिवारी सकाळी सात वाजल्यापासून बेलबाग चौक ते टिळक चौक, लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, महात्मा फुले मंडई परिसर, केळकर रस्ता आणि कुमठेकर मार्गाची पाहणी केली. या प्रमुख मिरवणूक मार्गांवर खड्डे, नादुरुस्त व उंचसखल फुटपाथ, रस्त्याच्या पातळीपेक्षा वर-खाली असलेली चेंबरची झाकणे आणि खोदाईनंतर पूर्ववत न केलेली कामे आढळली..गणेशोत्सवाच्या पूर्वतयारीत सर्व खड्डे बुजविण्याचे आदेश देऊनही कामे शिल्लक असल्याने दिवटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले. उर्वरित कामे दोन दिवसांत पूर्ण करून त्याचा जिओ-टॅग्ड छायाचित्रांसह अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले..खोदाईनंतर रस्ते आणि फुटपाथ व्यवस्थित पूर्ववत न करणाऱ्या एमएसईडीसीएलसह संबंधित संस्थांकडून कामे करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई, तर हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले..मागील वर्षी सायकल ग्रँड टूरअंतर्गत झालेल्या फुटपाथ दुरुस्तीतील त्रुटी दोषदायित्व कालावधीत संबंधित कंत्राटदारांकडून दुरुस्त करून घेण्यासही सांगण्यात आले. पाहणीवेळी पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर, अधीक्षक अभियंता रोहिदास गव्हाणे, विश्रामबागवाडा विभागाचे उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.