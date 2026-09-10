Pune Ganeshotsav Traffic Changes: गणेशोत्सवात पुण्यात मोठा वाहतूक बदल; 12 ते 26 सप्टेंबरपर्यंत 'या' रस्त्यांवर जड वाहनांना बंदी

पुणे : गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने जड व अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवासाठी साहित्य खरेदी तसेच विविध गणेश मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने बाहेर पडतात. या कालावधीत जड वाहनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे..१२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान २४ तास बंदी१२ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत शहरातील काही प्रमुख रस्त्यांवर जड व अवजड वाहनांना २४ तास वाहतूकबंदी लागू राहणार आहे. त्यामध्ये शास्त्री रोडवरील सेनादत्त चौकी चौक ते अलका चौक, टिळक रोडवरील जेधे चौक ते अलका चौक आणि कुमठेकर रोडवरील शनिपार ते अलका चौक या मार्गांचा समावेश आहे..तसेच लक्ष्मी रोडवरील संत कबीर चौक ते अलका चौक, केळकर रोडवरील फुटका बुरुज ते अलका चौक, बाजीराव रोडवरील पुरम चौक ते गाडगीळ पुतळा आणि शिवाजी रोडवरील गाडगीळ पुतळा ते जेधे चौक या रस्त्यांवरही जड वाहनांना प्रवेश राहणार नाही..Pune MPSC Student Kidnapping : धक्कादायक! पुण्यात मध्यरात्री MPSC च्या विद्यार्थ्याचे अपहरण; आरोपी काळ्या रंगाच्या गाडीत आले अन्....कर्वे रोडवरील नळस्टॉप चौक ते खंडोजीबाबा चौक, फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरील खंडोजीबाबा चौक ते वीर चाफेकर चौक आणि जंगली महाराज रोडवरील स. गो. बर्वे चौक ते खंडोजीबाबा चौक या मार्गांवरही हे निर्बंध लागू असतील..याशिवाय सिंहगड रोडवरील राजाराम ब्रिज ते सावरकर चौक आणि गणेश रोड/मुदलियार रोडवरील पॉवरहाऊस, दारुवाला जिजामाता चौक ते फुटका बुरुज चौक या मार्गांवरही जड-अवजड वाहनांची वाहतूक बंद राहणार आहे..गणेशोत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी तसेच वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी या वाहतूक बदलांचा अवलंब करावा आणि पुणे शहर वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Pune News: अनधिकृत बांधकामांवर ‘हातोडा’! चाकणमधील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई; बांधकामे जमीनदोस्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.