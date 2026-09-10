पुणे

Pune Ganeshotsav Traffic Changes: गणेशोत्सवात पुण्यात मोठा वाहतूक बदल; 12 ते 26 सप्टेंबरपर्यंत 'या' रस्त्यांवर जड वाहनांना बंदी

Pune Traffic Restrictions from September 12 to 26 : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील 12 प्रमुख रस्त्यांवर 12 ते 26 सप्टेंबरदरम्यान जड-अवजड वाहनांना 24 तास वाहतूकबंदी लागू करण्यात आली आहे.
Ganeshotsav traffic rules

Ganeshotsav traffic restrictions in Pune

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने जड व अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवासाठी साहित्य खरेदी तसेच विविध गणेश मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने बाहेर पडतात. या कालावधीत जड वाहनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे.

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