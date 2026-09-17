Pune Ganeshotsav Traffic : पुण्यात गणेशोत्सवानिमित्त वाहतुकीत मोठा बदल; 18 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान 'हे' प्रमुख रस्ते राहणार बंद, जाणून घ्या महत्त्वाचे पर्यायी मार्ग

पुणे : शहरातील गणेशोत्सवादरम्यान देखावे पाहण्यासाठी होणारी गर्दी लक्षात घेता वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुणे शहर वाहतूक शाखेने १८ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्ते बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला (Pune Ganeshotsav Traffic Diversion) आहे. या काळात वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येईल, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपआयुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी दिली..बंद असलेले रस्ते व पर्यायी मार्ग- लक्ष्मी रस्ता (हमजेखान चौक ते सेवासदन चौक) :पर्यायी मार्ग : डुल्या मारुती चौकातून उजवीकडे वळून दारूवाला पूल मार्गे जावे किंवा हमजेखान चौकातून डावीकडे वळून महाराणा प्रताप रस्त्याने घोरपडी पेठ पोलिस चौकीपुढे शंकर शेठ रस्त्याने इच्छित स्थळी जावे.- शिवाजी रस्ता (गाडगीळ पुतळा ते रामेश्वर चौक) :पर्यायी मार्ग : शिवाजीनगरकडून स्वारगेटकडे जाणाऱ्या वाहनांनी स. गो. बर्वे चौक- जे. एम. रस्ता- अलका चौक- टिळक रस्ता किंवा शास्त्री रस्त्याचा वापर करावा. अथवा सिमला चौक- कामगार पुतळा चौक- शाहीर अमर शेख चौक- बोल्हाई चौक मार्गे नेहरू रस्त्याचा वापर करावा.- बाजीराव रस्ता (अप्पा बळवंत चौक ते मोती चौक) :पर्यायी मार्ग : बाजीराव रस्त्याने सरळ इच्छित स्थळी जावे..Tata Sons Reappointment : RBI च्या निर्देशानंतर टाटा समूहात मोठा उलटफेर! नोएल टाटांचा विरोध डावलून एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती.१८ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान (दररोज सायंकाळी पाच वाजल्यापासून गर्दी संपेपर्यंत बंद राहणारे रस्ते व पर्यायी मार्ग) :- लक्ष्मी रस्ता (सेवासदन चौक ते टिळक चौक) :पर्यायी मार्ग : बाजीराव रस्त्यावरून येणाऱ्या वाहनांनी पूरम चौकातून टिळक रस्त्याने जावे. शनिपार चौकातून येणाऱ्या वाहनांनी चौकातून डावीकडे वळून जावे.- शिवाजी रस्ता (रामेश्वर चौक ते जेधे चौक) :पर्यायी मार्ग १ : स. गो. बर्वे चौक- जे. एम. रस्ता- अलका चौक- टिळक रस्ता किंवा शास्त्री रस्ता; अथवा नेहरू रस्ता मार्गे स्वारगेटकडे जावे.पर्यायी मार्ग २ : कुंभारवेस चौक- पवळे चौक- साततोटी चौक- योजना हॉटेल येथून उजवीकडे वळून देवजीबाबा चौक- हमजेखान चौक- महाराणा प्रताप रस्ता- घोरपडी पेठ पोलिस चौकी- झगडे आळी मार्गे शंकरशेठ रस्ता.- बाजीराव रस्ता (पूरम चौक ते अप्पा बळवंत चौक) :पर्यायी मार्ग : पूरम चौक- टिळक रस्त्याने टिळक चौकातून उजवीकडे वळून केळकर रस्त्याने अप्पा बळवंत चौक, टेलिफोन भवन ते पूरम चौकदरम्यानच्या रस्त्यावरील एकेरी वाहतूक आदेश तात्पुरता शिथिल करून दुहेरी केली जाईल.- सिंहगड गॅरेज, घोरपडी पेठ ते राष्ट्रभूषण ते हिराबाग चौक :पर्यायी मार्ग : सिंहगड गॅरेज चौकातून सरळ मन्साराम नाईक रस्त्याने डॉ. कोटनीस हॉस्पिटल- शिवाजी रस्ता- शिंदे आळीतून बाजीराव रस्ता ओलांडून भिकारदास चौक- खजिना विहीर चौकातून टिळक रस्त्याकडे जावे..- दिनकर जवळकर पथ ते पायगुडे चौक (जोशी आळी) हिराबाग चौक :पर्यायी मार्ग : दिनकरराव जवळकर पथने सरळ बाजीराव रस्त्याने डावीकडे वळून टेलिफोन भवन ते पूरम चौक, टिळक रस्त्याने जावे.- कै. अनंत बाळकृष्ण नाईक पथ (जगदीश गॅरेज उप-रस्ता) ते टिळक रस्त्याकडे जाण्यास बंदी :पर्यायी मार्ग : लहान गल्ली असल्याने पर्यायी मार्ग दिलेला नाही.- सणस रस्ता (गोटीराम भैया चौक ते गोविंद हलवाई चौक) :पर्यायी मार्ग : गोटीराम भैया चौक- गाडीखाना- सुभेदार तालीम डावीकडे वळून कस्तुरे चौक- डावीकडे वळून गोविंद हलवाई चौक.- पानघंटी चौक ते गंज पेठ चौकी :पर्यायी मार्ग : पानघंटी चौक- जैन मंदिर चौक- फुलवाला चौक- कस्तुरे चौक उजवीकडे वळून गंज पेठ चौकी मार्गे जावे.- गंजपेठ चौकातून वीर लहुजी वस्ताद तालमीकडे जाण्यास बंदी :पर्यायी मार्ग : अरुंद रस्ता असल्याने पर्यायी मार्ग दिलेला नाही..NTA Exam Calendar 2026-27 Out : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! जेईई मेन, यूजीसी-नेटसह प्रमुख परीक्षांच्या तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.- गावकसाब मशीद ते सेंट्रल स्ट्रीट चौकी :पर्यायी मार्ग १ : गावकसाब मशीद- बाबाजान चौक- सरबतवाला चौक- सेंट्रल स्ट्रीट चौकी.पर्यायी मार्ग २ : गावकसाब मशीद- सेंट्रल स्ट्रीट- इंदिरा गांधी चौकातून डावीकडे वळून भगवान महावीर चौक.- कोहिनूर चौक ते बाबाजान चौक :पर्यायी मार्ग : कोहिनूर चौक- भगवान महावीर चौकातून डावीकडे वळून सरबतवाला चौक- डावीकडे वळून बाबाजान चौक.जेधे प्रसाद रस्ता/सुभान शहा रस्ता, पार्श्वनाथ चौक (नाईक रुग्णालय) ते शास्त्री चौक, सुभान शहा दर्गा ते सोन्या मारुती चौक :पर्यायी मार्ग : पार्श्वनाथ चौक डावीकडे वळून सुभेदार तालीम चौक- सरळ शिवाजी रस्त्याने शिंदे आळीतून जावे किंवा पार्श्वनाथ चौक- फूलवाला चौक - कस्तुरे चौक मार्गे जावे.नो-पार्किंग क्षेत्रे (रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना लागू) :१. शिवाजी रस्ता : जिजामाता चौक ते मंडई चौक२. मंडई ते शनिपार चौक३. बाजीराव रस्ता : शनिपार ते फुटका बुरूज४. अप्पा बळवंत चौक ते मोती चौक५. टिळक रस्ता : एस. पी. कॉलेज मुख्य प्रवेशद्वार ते टिळक चौक६. शास्त्री रस्ता : सेनादत्त पोलिस चौकी ते टिळक चौक.एकेरी वाहतुकीचे नियम तात्पुरत्या स्वरूपात शिथिल :गणेशोत्सवाच्या कालावधीत (१८ ते २५ सप्टेंबर) सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर गरजेनुसार कुमठेकर रस्ता, सदाशिव पेठ, फडके हौद रस्ता, सिंहगड गॅरेज ते म.न.पा. कार्यशाळा चौक (नाईक रस्ता) आणि कोहिनूर हॉटेल ते भगवान महावीर चौक (एम. जी. रस्ता) या मार्गांवरील एकेरी वाहतुकीचे नियम तात्पुरत्या स्वरूपात शिथिल केले जातील. पादचाऱ्यांच्या गर्दीचा ओघ पाहून वाहतूक वळवली जाईल किंवा बंद केली जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी बंद केलेल्या मार्गांवर वाहने न आणता पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे व पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन पुणे शहर वाहतूक पोलिसांतर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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