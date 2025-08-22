पुणे

Pune Ganeshotsav: पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला; खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत बैठक

Pune's Ganeshotsav immersion procession dispute finally resolved: पुण्यात गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींची खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यासोबत बैठक झाली. पुण्यातील सर्किट हाऊसवर बैठक संपन्न झाली.
संतोष कानडे
Updated on

Pune Latest News: पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला आहे. मानाचे गणपती सकाळी ९.३० वाजता विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होतील. विसर्जन मिरवणुकीत गणेश मंडळांकडून ढोल-ताशा पथकं कमी केली जाणार आहेत. सर्व गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींची सहकार्याची भूमिका बैठकीत व्यक्त केली.

pune
Dagdusheth Ganapati
Ganeshotsav

