Pune Ganeshotsav: पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला; खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत बैठक

पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला आहे. मानाचे गणपती सकाळी ९.३० वाजता विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होतील. विसर्जन मिरवणुकीत गणेश मंडळांकडून ढोल-ताशा पथकं कमी केली जाणार आहेत. सर्व गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींची सहकार्याची भूमिका बैठकीत व्यक्त केली. .पुण्यात गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींची खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यासोबत बैठक झाली. पुण्यातील सर्किट हाऊसवर बैठक संपन्न झाली. मानाचे गणपती मंडळांचे प्रतिनिधी आणि इतर गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधी यांच्यातील वाद शमणार असून बैठकीत मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह आमदार हेमंत रासने यांसह इतर मान्यवर उपस्थित होते..विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळेबाबत "मानाचे विरुद्ध कामाचे" असा वाद गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा हा वाद सोडवण्यासाठी मोहोळ आणि रासने यांच्यावर जबाबदारी दिलेली होती. मागील गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील गणेशोत्सवाच्याबाबत विविध चर्चा शहरात सगळीकडे रंगल्या होत्या. गणेशोत्सवाच्या उत्सवाबाबत तसेच विसर्जन मिरवणुकीच्या संदर्भात गणेश मंडळातील वाद देखील समोर आले..थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार यांच्यापुढे गणेश मंडळांनी त्यांचे प्रश्न मांडले होते. अखेर शुक्रवारी पुण्यातील सर्किट हाऊस येथे झालेल्या सर्व गणेश मंडळांच्या बैठकीमध्ये तोडगा निघाला आणि सगळ्या समस्यांवरचे उत्तरं मिळाली. मानाचे गणपती विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सकाळी साडेनऊ वाजता सहभागी होतील असा निर्णय झाल्यानंतर सगळ्याच गणेश मंडळांनी आनंद व्यक्त केला आहे..काय म्हणाले मुरलीधर मोहोळ?''जरी मी मंत्री असलो तरी त्यापूर्वी गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता आहे. आमच्यामध्ये कुठलेही मनभेद नव्हते, मतभेद होते. संवाद होणे अपेक्षित होतं आणि आज तो झाला. कोणी छोटं मंडळ नाही.. की मोठं मंडळ नाही. आमच्यामध्ये मिरवणुकीच्या निमित्ताने दोन मतं नाहीत, सर्वांचे एकच मत आहे. आम्ही मित्र असून एकाच परिवारातून आहोत एकत्र बसून आम्ही चर्चा केली. मानाचे गणपती सकाळी ९.३० वाजता मिरवणूक सुरू करतील.. विसर्जन मिरवणुकीत ढोल पथकांची संख्या कमी केली जाईल.. सगळ्या मिरवणुकीत स्थिर वादन कोणी करणार नाही, गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे.'' असं मुरलीधर मोहोळ म्हणाले..