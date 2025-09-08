Pune Crime Ayush Komkar: ''बाळा तुला चॉकलेट घेऊन आलोय मी...'' बापाने फोडला हंबरडा; ''माझ्या मुलाची काय चूक होती?''

Vanraj Andekar Case: पुण्यातील नानापेठ परिसरात आंदेकर आणि कोमकर यांच्या वादात आजोबाने लेकाचा बदला घेण्यासाठी नातवाचा जीव घेतला. आंदेकरच्या टोळीने वनराज आंदेकर याच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी भाचा आयुष कोमकर याची गोळ्या झाडून हत्या केली. अखेर तीन दिवसानी आज आयुषवर पुण्याच्या वैकुंठ स्मशनाभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले..तीन दिवसांपासून त्याचा मृतदेह ससून रुग्णालयात ठेवण्यात आला होता. पॅरोलवर सुटलेले वडील गणेश कोमकर आपल्या लेकराच्या अंत्ययात्रेत सहभागी झाले. अंत्यसंस्कारावेळी वातावरण शोकाकूल झाले होते. वनराज आंदेकर हत्या प्रकरणी गणेश कोमकर एक वर्षांपासून नागपूर कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. आज गणेशवर स्वतःच्या लेकरावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली. त्यावेळी गणेशच्या हातातील एक भेटकार्ड हे उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेत होता. मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात गणेश मुलाच्या अंत्यविधीसाठी वैकुंठात आला होता..गणेशच्या हातात एक भेटकार्ड होतं. हे साधं भेटकार्ड नव्हतं, तर त्याचा लेक आयुषनं स्वतः कारागृहात वडिलांना पाठवलेलं होतं. "आय लव्ह यू पप्पा" असं त्या कार्डावर आयुषनं लिहिलं होतं. त्याचबरोबर "नवीन ड्रेस पाठवलाय" असे देखील लिहिले होते. या कार्डासोबत त्याने काही बालपणीचे फोटो चिकटवले होते. वडिलांच्या प्रेमासाठी आतूर झालेल्या मुलाची ती अखेरची भेट ठरली. माझी काही चूक नव्हती. काही चूक नसताना माझ्या मुलाला का भोगाव लागलं? असं तो पोलिसांना विचारत होता..गुन्हेगारीचा शेवट गुन्हेगारीनेच होतो हा इतिहास आहे. मागील तीन पिढ्या स्वतः आंदेकर कुटुंब या इतिहासाचा भाग राहिलंय. गेली पाच दशकं बाहेर खेळलं जात असलेलं टोळीयुद्ध अखेर त्यांच्या कुटुंबात सुरु झालं आणि सख्ख्या बहिणींकडून भावाची हत्या घडवण्यात आली. त्यानंतर आता आंदेकर टोळीने सख्ख्या भाच्याचा खून केला आहे..लेकाने अखेरच्या भेटीत दिलेले हेच कार्ड गणेशने आपल्या मुलाच्या अंत्यसंस्कारावेळी हृदयाशी घट्ट धरून ठेवलं होतं. गणेशने लेकाची हे शेवटची आठवण म्हणून सर्वांसमोर दाखवली. बालपणापासूनचे दोघांचे एकत्रित फोटो त्या कार्डात पाहून उपस्थित नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि गावकरी हळहळले. कारागृहात असतानाही मुलाने पाठवलेलं प्रेमाचं प्रतीक आज वडिलांच्या हातात होतं, पण मुलगा मात्र नव्हता. वनराजच्या खुनानंतर आंदेकर-कोमकर यांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. आंदेकर-कोमकर संघर्षाने एका निरागस जीवाचा बळी घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.