Pune Chemical gas leak: अनर्थ टळला! पुण्यातील केमिकल कंपनीत गॅस गळती; १४ नागरिकांना रुग्णालयात हलवलं

Pune Fire Brigade successfully contains gas leakage near Aaimata Mandir in Gangadham area: अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बीए सेट परिधान करून हे रेस्क्यू यशस्वी केलं. या परिसरातील 14 नागरिकांना शासकीय रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात नेले.
संतोष कानडे
Updated on

Pune Latest News: पुणे शहरातील गंगाधाम परिसरात एका केमिकल कंपनीमध्ये गॅस लिकेज झाल्याची घटना घडली आहे. यामुळे परिसरातील १७ नागरिकांना श्वसानाचा त्रास झाला. त्यातील १४ नागरिकांना शासकीय रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे.

