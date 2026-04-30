Pune Chemical gas leak: अनर्थ टळला! पुण्यातील केमिकल कंपनीत गॅस गळती; १४ नागरिकांना रुग्णालयात हलवलं

Pune Latest News: पुणे शहरातील गंगाधाम परिसरात एका केमिकल कंपनीमध्ये गॅस लिकेज झाल्याची घटना घडली आहे. यामुळे परिसरातील १७ नागरिकांना श्वसानाचा त्रास झाला. त्यातील १४ नागरिकांना शासकीय रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे..गंगाधाम चौक, आईमाता मंदिर येथी एका केमिकल कंपनीत टाकीमधून मोठ्या प्रमाात गॅस लिकेज झाला होता. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बीए सेट परिधान करून हे रेस्क्यू यशस्वी केलं. या परिसरातील 17 नागरिकांना श्वसनास ञास झाल्याने त्यामधील 14 नागरिकांना शासकीय रुग्णवाहिका क्रमांक 108 मधून रुग्णालयात नेले..अग्निशमन दलाचे एक अधिकारी व एक जवान यांनादेखील उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले आहे. अग्निशमन दलाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच अधिकारी आणि जवळपास तीस जवानांनी मोठा धोका टाळला. तसेच दलाकडील बीए सेट वाहनासहित चार अग्निशमन वाहने दाखल होती..अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. १४ नागरिकांवर उपचार सुरु असून त्यांच्या प्रकृतीबाबत अपडेट्स आलेले नाहीत. ही गॅस गळती झालेलीकंपनी नेमकी कोणती? निष्काळजीपणा केलेल्या लोकांवर काय कारवाई होणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.