Nilesh Ghaywal : नीलेश घायवळ टोळीवर तिसऱ्यांदा ‘मकोका’ कारवाई

पुणे - महिला व्यावसायिकाला धमकावून ४५ लाखांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ टोळीविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी घायवळ टोळीवर केलेली ही तिसरी ‘मकोका’ कारवाई आहे. नीलेश घायवळ बनावट पारपत्राच्या आधारे परदेशात पसार झाला आहे.कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर घायवळविरुद्ध अकरा गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यात खंडणी, जबरदस्ती, धमकावणे, मालमत्ता बळकावणे आणि शस्त्रांचा बेकायदा वापर असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत..वारजे परिसरातील एका महिला व्यावसायिकाला धमकावून घायवळ टोळीने ४५ लाखांची खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात वारजे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने नीलेश घायवळ टोळीविरुद्ध ‘मकोका’ कायद्यान्वये कारवाई केल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली..कदम म्हणाले, ‘कोथरूड गोळीबार प्रकरण, बांधकाम व्यावसायिकाला धमकावून सदनिकांचा ताबा घेणे आणि महिला व्यावसायिकाकडून खंडणी उकळणे या प्रकरणांमध्ये घायवळ टोळीविरुद्ध मकोका कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्याच्यावर अशा तीन गुन्ह्यांत ‘मकोका’ लावण्यात आला आहे.’.पुणे पोलिसांनी घायवळच्या बेकायदेशीर संपत्तीची चौकशी सुरू केली असून, याबाबत सक्त वसुली संचालनालयास (ईडी) पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. घायवळने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पारपत्र मिळवून परदेशात पलायन केले आहे. सध्या तो लंडनमध्ये वास्तव्यास आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाशी पत्रव्यवहार सुरू केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.