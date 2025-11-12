पुणे

Nilesh Ghaywal : नीलेश घायवळ टोळीवर तिसऱ्यांदा ‘मकोका’ कारवाई

पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी घायवळ टोळीवर केली तिसरी ‘मकोका’ कारवाई.
पुणे - महिला व्यावसायिकाला धमकावून ४५ लाखांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ टोळीविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे.

