Pune Ganpati Visarjan: ढोल-ताशांचा गजर अन् शेतकऱ्यांची व्यथा; केसरी वाडा गणपतीच्या मिरवणुकीत खास देखावा

पुण्यातील मानाच्या पाचव्या केसरी वाडा गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीला पारंपरिक पद्धतीने आणि ढोल-ताशांच्या गजरात सुरुवात झाली आहे. मिरवणुकीदरम्यान साकारण्यात आलेल्या सामाजिक संदेश देणाऱ्या देखाव्यातून मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे..दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्षकेसरी वाडा गणपती मंडळाने यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर आधारित देखावा सादर केला आहे. दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना या माध्यमातून मिरवणुकीत स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे पुण्यातील मानाच्या गणपतीच्या मिरवणुकीत यंदा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा आवाजही पाहायला मिळत आहे..Pune Ganesh Visarjan 2026 : कसबा ते दगडूशेठ... पुण्यात आज गणरायाला निरोप; विसर्जन मिरवणुकीसाठी जय्यत तयारी.पारंपरिक वातावरणात विसर्जन मिरवणूकपुण्यातील मानाच्या पाचव्या गणपतीपैकी केसरी वाडा गणपतीच्या विसर्जन सोहळ्याला सुरुवात झाली असून, मिरवणुकीत पारंपरिक पद्धतीने ढोल-ताशांचा गजर सुरू आहे. भक्तिमय आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मिरवणूक पुढे सरकत आहे..यंदाच्या मिरवणुकीतील सामाजिक संदेश देणारा देखावा विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधत त्यांच्या परिस्थितीचा आवाज पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीतून मांडण्यात आला आहे..Pune Ganpati Visarjan Live Tracking: गणपती विसर्जन मिरवणूक Live; कोणतं मंडळ कुठे पोहोचलं? एका क्लिकवर पाहा लाईव्ह लोकेशन अन् ट्रॅफिक अपडेट्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.