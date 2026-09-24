Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीसाठी पोलिसांकडून हायटेक सुरक्षा कवच; ‘एआय’ कॅमेरे, ड्रोन आणि अद्ययावत वॉर रूम सज्ज

पुणे - यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत भाविकांची सुरक्षितता, गर्दीचे अचूक व्यवस्थापन आणि मिरवणुकीतील शिस्त राखण्यासाठी पोलिसांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत हायटेक सुरक्षा कवच उभारले आहे.शिवाजीनगर येथील पोलिस मुख्यालयातील ‘इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ आणि फरासखाना पोलिस ठाण्यातील स्वतंत्र वॉर रूममधून शहरावर २४ तास रिअल-टाइम लक्ष ठेवले जात आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली..उत्सवासाठी शहरात साडेतीन हजारांहून अधिक नाईट-व्हिजन आणि ‘एआय’ आधारित सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. विसर्जन मिरवणूक मार्ग आणि महत्त्वाच्या घाटांवर चारशेहून अधिक कॅमेऱ्यांचा स्वतंत्र पहारा आहे. दोनशेहून अधिक प्रगत व्हिडिओ अॅनालिटिक्सच्या माध्यमातून गर्दीचे नियंत्रण करण्यासोबतच संशयित वस्तू वा शस्त्रे शोधता येणार आहेत..तसेच, ‘फेस रेकग्निशन सिस्टीम’द्वारे गुन्हेगार अथवा हरवलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवणे शक्य होणार आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी ‘एएनपीआर’ यंत्रणा तर आपत्कालीन सूचना देण्यासाठी अडीचशेहून अधिक ध्वनिक्षेपक बसविले आहेत..संवेदनशील भागांवर ड्रोनद्वारे पाळतसंवेदनशील भागांवर पाळत ठेवण्यासाठी मायक्रो व स्मॉल ड्रोन, पाच मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हेईकल्स आणि १९ मिनी सर्व्हिलन्स व्हेईकल्स तैनात आहेत. अनधिकृत ड्रोन रोखण्यासाठी ‘अँटी-ड्रोन गन्स’ सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी १२० कॅलिब्रेटेड मीटरसल लोकमान्य टिळक (अलका टॉकीज) चौकात कायमस्वरूपी ध्वनी पातळी केंद्र उभारले आहे..तसेच मंडळांच्या वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, मेट्रो-महापालिका-मंडळांच्या सीसीटीव्हीचे एकत्रीकरण, २४ तास सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आणि ‘डायल ११२’ च्या जलद प्रतिसादामुळे यंदाचा उत्सव निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी पोलिस दल पूर्ण सज्ज असल्याचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.