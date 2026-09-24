पुणे

Pune Ganpati Visarjan : पेठांमधील रस्ते बंद केल्याने मनस्ताप

पुण्यातील गणेशोत्सवाची सांगता शुक्रवारी होत असून, मंडळांकडून विसर्जन मिरवणुकीची तयारी सुरू केली आहे.
Pune Ganpati Visarjan preparation

Pune Ganpati Visarjan preparation

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणूक शुक्रवारी (ता. २५) असताना पोलिसांनी महापालिकेला आज (ता. २४) सकाळी आठपासूनच मुख्य विसर्जन मार्ग व उपरस्त्यांवर स्टेज व बांबू लावून रस्ते बंद करण्यास सांगितले. यामुळे सकाळी शाळेत जाणारे विद्यार्थी, नागरिक यांचे प्रचंड हाल झाले.

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