Pune Ganpati Visarjan : पेठांमधील रस्ते बंद केल्याने मनस्ताप

पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणूक शुक्रवारी (ता. २५) असताना पोलिसांनी महापालिकेला आज (ता. २४) सकाळी आठपासूनच मुख्य विसर्जन मार्ग व उपरस्त्यांवर स्टेज व बांबू लावून रस्ते बंद करण्यास सांगितले. यामुळे सकाळी शाळेत जाणारे विद्यार्थी, नागरिक यांचे प्रचंड हाल झाले..यावर टीकेची झोड उठताच पोलिसांनी मांडव टाकून अडवलेले वाहतुकीसाठी खुले केले. पण वर्षानुवर्षे मिरवणुकीच्या पूर्वसंधेला रात्री रस्ते बंद केले जात असताना यंदा नियोजन बदलल्याने यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.पुण्यातील गणेशोत्सवाची सांगता शुक्रवारी होत असून, मंडळांकडून विसर्जन मिरवणुकीची तयारी सुरू केली आहे. यावेळी लाखो नागरिक सहभागी होतात. लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता, शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, केळकर रस्ता यासह अन्य रस्त्यांवरून मिरवणुका निघतात. या मार्गांवरील वाहतूक बंद करण्यासाठी आणि मंडळांनी मध्येच मिरवणुकीत घुसू नये यासाठी बांबू लावून उपरस्ते बंद केले जातात..यावर्षी गुरुवारी रात्री ११ नंतर हे रस्ते बंद केले जातील पोलिसांनी अधिकृत घोषणा केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात गुरुवारी सकाळीच लक्ष्मी रस्ता व परिसरातील रस्ते बंद केल्याने सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, शनिवार पेठ, शुक्रवारी पेठ आदी भागातील नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना घरातून बाहेर पडून पुढे जाणे अशक्य झाले. त्यामुळे नागरिकांनी मांडव उभारण्यास विरोध केला.तेथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी नागरिकांना दाद दिली जात नसल्याने नागरिकांनी थेट पोलिस अधिकारी, आमदारांशी संपर्क साधून राग संताप व्यक्त केला. सोशल मीडियावरही त्याचे पडसाद उमटले. अखेर पोलिसांना या दबावापुढे झुकून टाकलेले मांडव काढून टाकले व रस्ते खुले केले..विसर्जन मिरवणुकीच्या २४ तास आधीच अशा पद्धतीने बंद केले तर जगावे की पळावे असा प्रश्न उपस्थित होते., कोण तरी घरी जायला रस्ता देता का? अशी टीका अनूप जोशी यांनी केली.‘शहरातील रस्ते आज सकाळपासूनच बंद केले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. त्यामुळे प्रचंड त्रास नागरिकांना झाला असून रस्ते मोकळे करण्यास पोलिस आयुक्तांसह अन्य अधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यानंतर रस्ते मोकळे केले आहेत.’- हेमंत रासने, आमदार.‘गेल्या २५ वर्षांपासून मी नारायण पेठेत राहात आहे पण विसर्जन मिरवणुकीसाठी आदल्या दिवशी सकाळी रस्ते बंद केल्याचे पहिल्यांदाच पाहिले. यामुळे माझ्या मुलाची स्कूल व्हॅन येऊ शकली नाही, शेवटी मला लांबून फिरून त्याला शाळेत सोडावे लागले. अनेकजण तर पोहोचूच शकले नाहीत. चुकीच्या कामामुळे अनेक नागरिकांचा सकाळी सकाळी खोळंबा झाला.’- प्रणव पवार, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.