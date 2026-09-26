Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीत आवाजाचा दणदणाट! लक्ष्मी रस्त्यावर ११५ डेसिबलची नोंद; ‘जेट विमाना’एवढा कानठळ्या बसवणारा दणदणाट

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - धावपट्टीवरून आकाशात झेपावणाऱ्या विमानाचा धावपट्टीवर ऐकू येणारा कानठळ्या बसवणारा आवाज साधारण १२० डेसिबल (डेसिबल) इतका असतो; यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत शहरातील मध्यवर्ती लक्ष्मी रस्त्यावर पुणेकरांनी तब्बल २४ तास याच भीषण आवाजाचा थरार अनुभवला. यंदा विसर्जनापूर्वी शहरात ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला होता.डीजेच्या वाढत्या त्रासाविरोधात सजग नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली, बैठकांचे सत्र रंगले आणि जनजागृतीही झाली. त्यामुळे यंदा आवाजाचा दणदणाट कमी होईल अशी पुणेकरांना रास्त अपेक्षा होती; मात्र या सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरत लक्ष्मी रस्त्यावर गोखले चौकात रात्री आठ वाजता तब्बल ११५.४ डेसिबल इतक्या सर्वाधिक ध्वनी पातळीची नोंद झाली..गतवर्षीच्या (२०२५ मधील ९२.६ डेसिबल) तुलनेत यंदा ध्वनी सरासरी पातळीत तब्बल १२ डेसिबलने मोठी वाढून १०४.५ नोंदवण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांतील घटीनंतर आवाजाचा पुन्हा एकदा ‘भडका’ उडाल्याचे ‘सीओईपी’ तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागाने केलेल्या पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे..विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान ढोल-ताशा पथके, डीजे, डॉल्बी आणि ध्वनिक्षेपकांच्या रचलेल्या थरांमुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागाला अक्षरशः हादरे बसत होते. यंदा शुक्रवारी (ता. २५) दुपारी चार ते मध्यरात्री बारा या वेळेत आवाजाची तीव्रता सर्वोच्च पातळीवर होती. दुपारी चार वाजता सरासरी ११३.४ डेसिबल, रात्री आठ वाजता १११.९ डेसिबल आणि मध्यरात्री बारा वाजता ११२.६ डेसिबल इतकी भीषण पातळी नोंदवली गेली.उंबऱ्या गणपती चौकात दुपारी चार वाजता ११५.२ डेसिबल, तर गोखले चौकात रात्री आठ वाजता ११५.४ डेसिबल या यंदाच्या सर्वोच्च आवाजाची नोंद झाली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा लक्ष्मी रस्त्यावर दिवस-रात्र आवाज दुपट्ट होता..प्रशासनाचे नियम कागदावरच...प्रशासनाने आवाजावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लागू केलेले ‘चार बेस आणि चार टॉप’चे सूत्र पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याचे मिरवणुकीत दिसले. चौकाचौकांत डेसिबल मीटर बसवून आवाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात कुठेही अशी यंत्रणा दिसली नाही. अनेक ठिकाणी डीजेच्या आवाजाची चढाओढ सुरू होती. रस्त्यावरील अनिर्बंध गर्दी, रुग्णवाहिकांना अडकवून ठेवणारी वाहतूक कोंडी, अश्लील गाण्यांवर थिरकणारी पावले आणि कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजामुळे पुणेकरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.कानठळ्या बसविणाऱ्या आवाजाचे ‘आठ तास’गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान शुक्रवारी दुपारी चार ते मध्यरात्री बारा या आठ तासांच्या कालावधीत लक्ष्मी रस्त्यावरील आवाजाच्या पातळीने उच्चांक गाठला. या वेळेत लक्ष्मी रस्त्यावरील सर्वच दहा चौकांमध्ये सरासरी आवाजाची तीव्रता १११ डेसिबलहून अधिक होती. दुपारी चार वाजता सरासरी ११३.४ डेसिबल, रात्री आठ वाजता १११.९ डेसिबल, तर मध्यरात्री बारा वाजता ११२.६ डेसिबल इतकी कानठळ्या बसवणारी पातळी नोंदवली गेली. विशेष म्हणजे, उंबऱ्या गणपती चौकात दुपारी चार वाजता ११५.२ डेसिबल, तर गोखले चौकात रात्री आठ वाजता ११५.४ डेसिबल इतका यंदाच्या मिरवणुकीतील उच्चांकी आवाज नोंदवला गेला..बापट टार्गेट..विद्यानंद बापट यांनी डीजे बंदीची मागणी केल्यानंतर गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला विरोध केला होता. विसर्जन मिरवणुकीत डीजे लावलेल्या काही मंडळांनी ‘घटं भिन्द्यात्, पटं छिन्द्यात्, कुर्यात् गर्दभरॊहनम्’ या श्लोकाचा ऑडिओ रिमिक्स करून तो वाजविला. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून बापट डीजेच्या तालावर नाचत असल्याचा व्हिडिओ तयार करून तो एलईडी स्क्रीनवर दाखविण्यात आला. बापट यांच्या घराजवळही मोठ्या आवाजात डीजे वाजविल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाला आहे..लक्ष्मी रस्त्यावरील प्रमुख चौकांतील यंदाची सरासरीचौक : डेसिबलहोळकर चौक : १०६.८शेडगे विठोबा चौक : १०६.३टिळक चौक : १०५.५गोखले चौक : १०४.४खंडोजीबाबा चौक : १०४.२उंबऱ्या चौक : १०४.१बेलबाग चौक : १०४.०लिंबराज महाराज चौक : १०३.५गणपती चौक : १०३.३कुंटे चौक : १०२.८एकूण सरासरी : १०४.५.गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी ध्वनी पातळीची तुलनावर्ष : डेसिबल२०२२ : १०५.२२०२३ : १०१.२२०२४ : ९४.८२०२५ : ९२.६२०२६ : १०४.५.स्रोत : ध्वनी पातळी (डेसिबल)विमानाच्या उड्डाणाच्या (टेकऑफ) वेळी : १२० ते १४०विमान उतरताना (लँडिंग) : १०० ते ११५विमान हवेतून जाताना : ३० ते ५० डेसिबलहेलिकॉप्टर उड्डाण सुरू करताना : ९० ते ११०हेलिकॉप्टरच्या आत जाणवणारा आवाज : ९५ ते ११०रेल्वेचा हॉर्न : ११५ ते १२५.‘प्रशासनाकडून न्यायालयाचा थेट अवमान‘नागरिकांचा वाढता विरोध, आंदोलने आणि जनजागृती असतानाही यंदा आवाजाची पातळी पुन्हा वाढली आहे. पोलीस प्रशासन आणि महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची उघड पायमल्ली केली असून हा न्यायालयाचा अवमान आहे. प्रशासनाचे ‘चार बेस, चार टॉप’चे निकष मुळातच अशास्त्रीय होते; अनेक मंडळे एकत्र आल्यावर आवाज नियंत्रणाबाहेर गेला. प्रत्येक मंडळाकडे डेसिबल मीटर लावण्याचे आदेश डावलण्यात आले.’- मुकुंद किर्दत, लाऊडस्पिकरविरोधी पुणेकर मंच.आवाजाने आमच्या मुक्या प्राण्याचा बळी घेतला‘अडीच वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाने एक पर्शियन बोका अत्यंत आवडीने घरी आणला होता. कुटुंबातील प्रत्येकाने त्याला पोटच्या पोराप्रमाणे प्रेमाने सांभाळले. मात्र, विसर्जन मिरवणुकीतील ढोल-ताशा आणि डीजेच्या भीषण आवाजाने घाबरून त्याला हार्ट अटॅक आला आणि तो दगावला. डॉक्टरांनीही आवाजाच्या तीव्र धक्क्यानेच त्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले. गेले काही दिवस अशा घटना सातत्याने घडत असल्याचे सांगण्यात आले. आमच्या साऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू थांबत नाहीत. उत्सवाच्या या अनिर्बंध आवाजाने आणखी किती मुक्या जीवांचा बळी घ्यायचा?’- श्रीनिवास गडकरी, नागरिक, बावधन.‘यंदाचा गणेशोत्सव आनंदोत्साहात संपन्न झाला. शनिवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास मी शगुन चौकात थांबले होते. त्यावेळी डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे मला घाम फुटला, छातीत धडधड सुरू झाली आणि घबराट झाली. आवाजाची पातळी मोजली असता ती १२४ डेसिबल इतकी होती. डीजेच्या मोठ्या आवाजाचा लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच आजारी व्यक्तींच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे डीजेच्या वापरावर अधिक नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.’- अश्विनी काळे, नागरिक, शिवाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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