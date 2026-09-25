Pune Ganpati Visarjan Live Tracking: गणपती विसर्जन मिरवणूक Live; कोणतं मंडळ कुठे पोहोचलं? एका क्लिकवर पाहा लाईव्ह लोकेशन अन् ट्रॅफिक अपडेट्स

पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान नागरिकांना मिरवणुकीची माहिती आणि वाहतुकीचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पुणे पोलिसांकडून लाईव्ह ट्रॅफिक आणि प्रोसेशन ट्रॅकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेद्वारे प्रमुख गणपती मंडळांचे लाईव्ह लोकेशन पाहता येणार असून, विसर्जन मिरवणुकीचा मार्ग, वाहतुकीवर परिणाम झालेले रस्ते आणि महत्त्वाचे अपडेट्सही रिअल टाइममध्ये मिळणार आहेत..गणपती विसर्जनाचे लाईव्ह लोकेशनपुण्यातील गणेशोत्सवाचा अनुभव रिअल टाइम अपडेट्सच्या माध्यमातून घेता यावा, यासाठी गणपती विसर्जन मिरवणुकीचे लाईव्ह जीपीएस ट्रॅकिंग करण्यात येत आहे. मिरवणुकीतील गणपती मंडळांच्या वाहनांवर जीपीएस उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. त्यामुळे मंडळांची सद्यस्थिती, त्यांचा मिरवणुकीतील प्रवास आणि मध्ये होणारे थांबे यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. या माहितीच्या आधारे वाहतूक व्यवस्था आणि मैदानावरील पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन केले जात आहे.यामध्ये पुण्यातील मानाचे गणपती आणि प्रमुख गणपती मंडळांची लाईव्ह लोकेशन्स, मिरवणुकीच्या मार्गातील बदल तसेच वाहतुकीसंदर्भातील अपडेट्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत..३,५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतून नजरविसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गांवर स्मार्ट सर्व्हेलन्स यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यात आली आहे. ३,५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. या यंत्रणेला एआय आधारित व्हिडिओ अॅनालिटिक्स, फेशियल रिकग्निशन, ड्रोन आणि इंटेलिजंट मॉनिटरिंग सिस्टिमची जोड देण्यात आली आहे. त्यामुळे मिरवणूक मार्गावरील परिस्थितीची रिअल टाइम माहिती मिळत आहे..Pune News : विसर्जन रथामुळे रुग्णवाहिकेला रुग्ण उतरवावा लागला भर चौकात; स्ट्रेचरवरून रुग्णाला नेले ढकलत, शास्त्री रस्त्यावरील घटना.फरासखाना पोलीस ठाण्यात वॉर रूमविसर्जन मिरवणुकीच्या नियंत्रणासाठी फरासखाना पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र वॉर रूम तयार करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा पोलीस मुख्यालयातील इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी समन्वयाने काम करत आहे. मिरवणुकीची हालचाल, गर्दीची स्थिती आणि विविध घटनांवर या माध्यमातून रिअल टाइममध्ये लक्ष ठेवले जात आहे..१० हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनातविसर्जन मिरवणुकीच्या सुरक्षेसाठी १० हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड, एसआरपीएफ जवान आणि इतर सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. गर्दीचे व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि मिरवणुका सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी या यंत्रणेकडून सांभाळली जात आहे..ड्रोनसह बहुपदरी सुरक्षा व्यवस्थामहत्त्वाच्या ठिकाणी आणि मिरवणुकीच्या मार्गांवर बहुपदरी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी पाच मोबाइल सर्व्हेलन्स वाहने, १९ मिनी सर्व्हेलन्स वाहने, ड्रोन, ३० डीएफएमडी आणि १०० एचएचएमडी तैनात करण्यात आले आहेत. या यंत्रणांच्या माध्यमातून मिरवणूक मार्गावरील देखरेख आणि अँटी-सॅबोटाज व्यवस्थेला बळकटी देण्यात आली आहे..Pune Ganesh Visarjan 2026 : कसबा ते दगडूशेठ... पुण्यात आज गणरायाला निरोप; विसर्जन मिरवणुकीसाठी जय्यत तयारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.