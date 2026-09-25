पुणे

Pune Ganpati Visarjan Live Tracking: गणपती विसर्जन मिरवणूक Live; कोणतं मंडळ कुठे पोहोचलं? एका क्लिकवर पाहा लाईव्ह लोकेशन अन् ट्रॅफिक अपडेट्स

पुणे गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान गणपती मंडळांचे लाईव्ह लोकेशन, विसर्जन मार्ग आणि ट्रॅफिक अपडेट्ससह ३,५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे व १० हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पोलिसांची कडक नजर.
Pune Ganpati Visarjan procession being monitored through live GPS tracking, CCTV surveillance and real-time traffic updates by Pune Police

Pune Ganpati Visarjan procession being monitored through live GPS tracking, CCTV surveillance and real-time traffic updates by Pune Police

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान नागरिकांना मिरवणुकीची माहिती आणि वाहतुकीचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पुणे पोलिसांकडून लाईव्ह ट्रॅफिक आणि प्रोसेशन ट्रॅकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेद्वारे प्रमुख गणपती मंडळांचे लाईव्ह लोकेशन पाहता येणार असून, विसर्जन मिरवणुकीचा मार्ग, वाहतुकीवर परिणाम झालेले रस्ते आणि महत्त्वाचे अपडेट्सही रिअल टाइममध्ये मिळणार आहेत.

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Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
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