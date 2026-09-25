Pune Ganpati Visarjan: पुण्यात विसर्जन मिरवणुकांमध्ये जिवंत देखावा; आई तुळजाभवानीचं साजिरं रूप पाहून भाविक भारावले, Video पाहा

पुण्यातील मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीला भक्ती आणि पारंपरिकतेची जोड मिळाली आहे. तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीत यंदा तुळजाभवानी रथातून मार्गस्थ झाली. या पारंपरिक सोहळ्यामुळे मिरवणुकीला धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वरूप प्राप्त झाले असून रस्त्यांच्या दुतर्फा भाविकांनी गर्दी केली..वारकरी परंपरेचे दर्शनगणपती विसर्जन मिरवणुकीत वारकरी परंपरेचीही विशेष झलक पाहायला मिळाली. डोक्यावर तुळशी वृंदावन, हातात टाळ आणि मुखी विठ्ठल नामाचा गजर करत वारकरी सहभागी झाले. भक्तिमय वातावरणात सुरू असलेल्या मिरवणुकीत वारकऱ्यांच्या सहभागामुळे पुण्याच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडले..Pune Ganpati Visarjan Live Tracking: गणपती विसर्जन मिरवणूक Live; कोणतं मंडळ कुठे पोहोचलं? एका क्लिकवर पाहा लाईव्ह लोकेशन अन् ट्रॅफिक अपडेट्स .तुळजाभवानी रथातून मार्गस्थतांबडी जोगेश्वरी गणपतीची विसर्जन मिरवणूक पुण्यातील पारंपरिक मिरवणुकांपैकी एक आहे. यंदाच्या मिरवणुकीत तुळजाभवानी रथातून मार्गस्थ झाली. गणपतीच्या पालखीसोबत निघालेला हा रथ मिरवणुकीतील आकर्षण ठरला. तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली..ढोल-ताशांचा गजर अन् भक्तांचा जयघोषपारंपरिक वाद्यांचा नाद, ढोल-ताशांचा गजर आणि गणपती बाप्पाच्या जयघोषात मिरवणूक पुढे सरकत होती. या सोहळ्यात धार्मिक श्रद्धेसोबतच पुण्याच्या पारंपरिक संस्कृतीचेही दर्शन घडले. तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या मिरवणुकीतील तुळजाभवानी रथ आणि वारकरी परंपरेचा सहभाग यामुळे विसर्जन सोहळ्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले..तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गणेशोत्सवाच्या या सोहळ्यात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांचा सहभाग पाहायला मिळतो. यंदाच्या मिरवणुकीतही भक्ती, वारकरी परंपरा आणि पारंपरिक रथ यांचा संगम अनुभवायला मिळाला..Pune Ganpati Visarjan: ढोल-ताशांचा गजर अन् शेतकऱ्यांची व्यथा; केसरी वाडा गणपतीच्या मिरवणुकीत खास देखावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.