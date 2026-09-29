Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीत चोरट्यांची ‘हातसफाई’; दोन दिवसांत ३८ गुन्हे दाखल

पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी शहराच्या मध्यभागात अक्षरशः उच्छाद मांडला. भाविकांच्या गळ्यातील सोनसाखळ्या, मंगळसूत्रे आणि मोबाइल लांबविल्याच्या ३८ घटना दोन दिवसांत नोंदविल्या गेल्या आहेत. लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, लोकमान्य टिळक चौक आणि दगडूशेठ गणपती परिसरातून लाखो रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला. अनेकांनी तक्रारी न दिल्याने हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..प्रमुख विसर्जन मार्गांवर चोरट्यांची नजर -विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, लोकमान्य टिळक रस्ता, केळकर रस्ता, बेलबाग चौक, मंडई, गणपती चौक आणि टिळक (अलका टॉकीज) चौकात भाविकांची गर्दी झाली होती. याच गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी सोनसाखळ्या आणि मोबाइल लंपास केले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिस चोरट्यांंचा शोध घेत आहेत..विश्रामबाग पोलिस ठाणे -विश्रामबाग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २५ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या घटनांबाबत सहाहून अधिक सोन्याचे दागिने व मोबाइल चोरीचे गुन्हे दाखल झाले. तर २७ सप्टेंबर रोजी १२ हून अधिक महिला व पुरुषांच्या ३० हजारांपासून ते तीन लाख ८६ हजार रुपयांपर्यंतच्या सोनसाखळी आणि मंगळसूत्र चोरीच्या तक्रारींची नोंद झाली..फरासखाना पोलिस ठाणे -श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती परिसर, बुधवार चौक आणि बेलबाग चौकात दर्शनासाठी आलेल्या महिलांचे एक लाख २० हजार रुपयांचे मिनी गंठण, चार लाख रुपयांची सोनसाखळी आणि मंगळसूत्रे चोरीला गेली. याशिवाय, २५ सप्टेंबरच्या रात्री बेलबाग चौकात एका नागरिकाला चाकूचा धाक दाखवून मोबाइल आणि दीड लाख रुपयांची सोनसाखळी हिसकावून नेली..उपनगरांतही पाकीटमारी -मध्यवर्ती पेठांव्यतिरिक्त स्वारगेट, पर्वती आणि अलंकार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतही चोरीच्या घटना नोंदल्या गेल्या. स्वारगेटजवळ सेव्हन लव्हज चौक परिसरात दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी तरुणाच्या हातातून ३५ हजार रुपयांचा मोबाइल हिसकावून नेला. तसेच पर्वती हद्दीत दांडेकर पुलाजवळ बसमध्ये चढताना एका ज्येष्ठ महिलेच्या हातातील सव्वादोन लाख रुपयांची सोन्याची बांगडी कटरच्या सहाय्याने कापून नेली..सोनसाखळी, मोबाईल चोरीचे दाखल गुन्हे -सोनसाखळी, मंगळसूत्र व दागिने चोरी - ३१ गुन्हे (विश्रामबाग-२१, फरासखाना- ८, पर्वती- १, अलंकार- १).मोबाइल चोरी : ७ गुन्हे (फरासखाना- ३, विश्रामबाग- २, स्वारगेट -१).पोलिसांची कारवाई -१. विश्रामबाग आणि फरासखाना पोलिस ठाणे - २२ सोनसाखळी, मोबाइल चोरीचे गुन्हे उघडकीस - (३५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त)२. शिवाजीनगर पोलिस ठाणे- मालेगाव येथील टोळीतील ११ जणांना अटक - (कार आणि ६३ मोबाइलसह ३० लाख ५७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.