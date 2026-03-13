Pune Gas Shortage: पुण्यात गॅस सिलिंडर टंचाईचा फटका; क्लाउड किचन आणि ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीवर संकट उभे

पुणे : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेल्या गॅस सिलिंडर टंचाईचा फटका केवळ पुण्यातील खानावळींनाच नव्हे, तर ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मलाही बसू लागला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा आणि काळ्या बाजारात गगनाला भिडलेले भाव यामुळे पुण्यासह देशभरातील अनेक क्लाउड किचन आणि छोट्या हॉटेल्सनी ऑनलाइन ऑर्डर्स घेणे थांबवले आहे. .खानावळी बंद असल्याने ऑनलाइन जेवण मागवण्याचा पर्याय शोधणाऱ्या विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गासमोर दुहेरी संकट उभे राहिले असून, डिलिव्हरी पार्टनरच्या उत्पन्नावरही कुऱ्हाड कोसळली आहे..पुणे हे शैक्षणिक आणि औद्योगिक केंद्र असल्याने लाखो विद्यार्थी आणि आयटीयन्स घरापासून दूर राहतात. त्यामुळे खानावळ बंद असल्यावर बहुतांश जण ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मचा आधार घेतात. मात्र, गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे या संपूर्ण साखळीवरच गंभीर परिणाम झाला आहे. फक्त ऑनलाइन डिलिव्हरीवर अवलंबून असणारे शहरातील अनेक क्लाउड किचन गॅस सिलिंडरअभावी तात्पुरते बंद करावे लागले आहेत. .ज्यांच्याकडे थोडाफार गॅस शिल्लक आहे, त्यांनी आपले मेन्यू मर्यादित केले आहेत किंवा ॲपवरून एक्झिट घेतली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अनेक पदार्थ ॲपवर उपलब्धच नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. एसपीज् बिर्याणी हाउसतर्फे देखील बिर्याणी सोबत देण्यात येणारे भाकरी, रोटी, चपाती यांसारखे इतर पदार्थ मिळणार नसल्याचे एसपीज् बिर्याणी हाऊस व्यवस्थापनातर्फे सांगण्यात आले आहे..युद्धझळांची उद्योगांना धग! गॅस टंचाईने हॉटेल्स बंद, उड्डाण महाग; निर्यात थंडावली, तर सोने दरात वाढ.उत्पन्नावर परिणाम गॅस सिलिंडरचा पुरवठा नसल्याने अनेक हॉटेल्सनी मेनूमधील अनेक पदार्थ बंद केले आहेत. तसेच अनेक खाद्यपदार्थांवर मिळणारे डिस्काऊंट कमी किंवा बंद झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी ऑनलाइन जेवण खरेदी कमी केली आहे. त्यामुळे अनेक डिलिव्हरी पार्टनर्सना कमी फेऱ्या मिळत असून, दैनंदिन उत्पन्नात घट झाली असल्याचे डिलिव्हरी पार्टनर अमोल पाटील यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.