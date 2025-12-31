पुणे

German bakery blast: जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपीवर श्रीरामपूरमध्ये गोळीबार; दुचाकीवरुन दोघे आले अन्...

German Bakery Blast Accused Bunty Jahagirdar Attacked: जर्मन बेकरी स्फोटातील आरोपीवर गोळीबार करण्यात आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे ही घटना घडली आहे. जखमीवर उपचार सुरु आहेत.
संतोष कानडे
Pune German bakery blast: पुण्यातल्या जर्मन बेकरी स्फोटातील आरोपीवर गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे ही घटना घडली. बंटी जहागिरदार असं या आरोपीचं नाव आहे. दुचाकीवरुन आलेल्या दोघांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या.

pune
death
blast
terror attack

