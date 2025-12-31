German bakery blast: जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपीवर श्रीरामपूरमध्ये गोळीबार; दुचाकीवरुन दोघे आले अन्...

Pune German bakery blast: पुण्यातल्या जर्मन बेकरी स्फोटातील आरोपीवर गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे ही घटना घडली. बंटी जहागिरदार असं या आरोपीचं नाव आहे. दुचाकीवरुन आलेल्या दोघांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या..१३ फेब्रुवारी २०१० रोजी सायंकाळी सात वाजण्याच्या दरम्यान पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील प्रसिद्ध 'जर्मन बेकरी'मध्ये भीषण बॉम्बस्फोट झाला होता. संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारा हा एक मोठा दहशतवादी हल्ला होता. या स्फोटात एकूण १८ लोकांचा मृत्यू आणि ६० हून अधिक जण जखमी झाले होते. 'इंडियन मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटनेने 'लष्कर-ए-तैयबा'च्या मदतीने हा स्फोट घडवून आणल्याचं तपासामध्ये स्पष्ट झालं होतं..Pimpri Crime : पोलिसांवर गोळीबाराचा प्रयत्न करणाऱ्या सराईत चोरांकडून १२ घरफोडी उघड; २९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!.याच बॉम्बस्फोटातला एक आरोपी बंटी जहागिरदार याच्यावर गोळीबार झाल्याची घटना बुधवारी घडली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी जहागिरदार याच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर बंटी जहागिरदारला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत..Temple Tour 2026 : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला घ्या 'या' 5 मंदिरांचे दर्शन; मोठे संकट होणार दूर, मिळेल यश अन् बनेल धनलाभ योग.गोळीबाराच्या घटनेनंतर श्रीरामपूर शहरात तणावाची परिस्थिती आहे. अस्लम शेख उर्फ बंटी जहागिरदार हा पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्पोटातील आरोपी असल्याने संपूर्ण देशाचं लक्ष या घटनेकडे लागून राहिलं आहे. 2023 पासून हा जहागिरदार जामिनावर बाहेर होता. पोलिसांकडून अज्ञात हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.