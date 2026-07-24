Pune Khadak firing : खडक परिसरात एकाच दिवशी दोन गोळीबार; घोरपडे पेठेत तरुण जखमी, चौघांना अटक

पुणे : खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील घोरपडे पेठ आणि लोहियानगर परिसरात पूर्ववैमनस्यातून शुक्रवारी (ता. २४) एकाच दिवसात गोळीबाराच्या दोन घटना घडल्या. घोरपडे पेठेतील घटनेत पाठीत गोळी लागल्याने तरुण गंभीर जखमी झाला असून, दुसऱ्या घटनेत सुदैवाने तरुण बचावला. .पहिली घटना घोरपडे पेठ पोलिस चौकीपासून काही अंतरावर दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी ख्वाजाउद्दीन नाजीर शेख उर्फ नुरू शेख (वय २५, रा. घोरपडे पेठ) याच्या नातेवाइकाने काही वर्षांपूर्वी आरोपींच्या चुलत्यास मारहाण केली होती. या जुन्या वादातून दुचाकीवरून आलेल्या सुजल सुनील परदेशी (वय २१) आणि त्याच्या साथीदारांनी नुरू शेख याच्यावर पिस्तुलातून गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी नुरू शेख याच्या पाठीत लागल्याने तो जखमी झाला आहे..गोळीबाराचा आवाज येताच जवळच असलेल्या पोलिस चौकीतील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आरोपी सुजल परदेशी याला पाठलाग करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्याचे साथीदार पियुष परदेशी, सोनू परदेशी आणि विकी परदेशी या संशयितांनाही अटक केली. जखमी नुरू शेख याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असून, त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे..दुसऱ्या घटनेत एकजण बचावलालोहियानगर भागात जुन्या वादातून तिघा हल्लेखोरांनी ओम्या गायकवाड या तरुणावर गोळीबार केला. आरोपींनी ओम्यावर गोळी झाडली; मात्र सुदैवाने गोळी चुकल्याने तो बचावला. ही घटना सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण घटनास्थळी दाखल झाले. या दोन्ही प्रकरणांत खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेतील फरार आरोपींचा पोलिस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.