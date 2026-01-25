Pune News : गर्दीतून पुढे येत मयूरने वाचवला जीव; फीट आलेल्या व्यक्तीला दिली तातडीची मदत

पुणे : रस्त्यात कोणाचा अपघात घडला तर बघ्यांची गर्दी जमते. मदतीला फार कमी पुढे येतात. मात्र, दुचाकी चालवत असताना शुक्रवारी (ता.२३) रोजी फीट येऊन रस्त्यावर पडलेल्या व्यक्तीला सिंहगड रस्त्यावरील समर्थनगर येथील मयूर निवंगुणे या युवकाने पाहताच गर्दीतून पुढे येत त्याला रस्त्याच्या कडेला बसवले. त्यांच्या घरी फोन करून माहिती दिली. इतकेच नव्हे तर घरी देखील नेऊन सोडले. या धकाधकीच्या जीवनात एकीकडे माणुसकी, संवेदना कमी होत असताना मयूर ने दाखवलेले धाडस व केलेल्या मदतीबद्दल त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. .Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.मयूर हा खासगी बँकेत लिपिक असून तो शुक्रवारी सकाळी अकराच्या सुमारास नवले पुलाजवळून कामानिमित्त जात होता. त्यावेळी वडगावकडून नवले पुलाकडे जात असताना तेथे एका ३० ते ३२ वर्षीय दुचाकी चालकाला फीट आल्याने तो खाली पडला. त्याच्या तोंडाला इजा झाली व त्याला काही समजतही नव्हते..त्याच्याभोवती गर्दी जमली होती. मयूर ने हे पाहताच त्याने प्रथम त्या व्यक्तीला उचलून रस्त्याच्या कडेला नेले. त्याचा मोबाईलवरून घरी संपर्क केला व माहिती दिली. इतकेच नव्हे तर त्यांना स्वामी नारायण मंदिर परिसरातील घरीही सोडले. त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी मयूर चे आभार मानले. यामध्ये त्याचा एक तास गेला परंतु, त्याने संबंधित व्यक्तीला पूर्णपणे मदत केली. रस्त्यावर कोणालाही गरज पडल्यास मदत करावी, असे आवाहन त्याने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.