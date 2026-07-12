पुणे

Government Job Fraud: सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाची २० लाखांची फसवणूक

सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून बेरोजगार तरुणाकडून २० लाखांची लूट; संगनमताने विश्वास संपादन करून हॉटेलमधील भेटीत हप्त्याने रक्कम उकळली
Deccan Police have registered a case after an unemployed youth was allegedly cheated of Rs 20 lakh on the promise of a government job in Pune.

Deccan Police have registered a case after an unemployed youth was allegedly cheated of Rs 20 lakh on the promise of a government job in Pune.

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सरकारी नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने एका सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाला २० लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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